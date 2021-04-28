На підставі рішення Ради національної безпеки та оборони Державна митна служба відсторонила ще 39 співробітників, підозрюваних у причетності до контрабанди. Це вже другий етап відсторонення митників, яких перевіряють на причетність до зв’язку з контрабандистами. В рамках першого етапу було відсторонено понад 100 митників і керівників митних постів, 46 з них працювали на Галицькій митниці.

«Митників відсторонено на період проведення дисциплінарних проваджень щодо можливого порушення ними присяги держслужбовця», – повідомила Державна митна служба у вівторок, 27 квітня.

У рамках відкритих дисциплінарних проваджень розслідуватимуть можливі звʼязки митників із контрабандистами, які потрапили під санкції РНБО.

Під відсторонення потрапили:

18 працівників Одеської митниці;

12 – Закарпатської митниці;

4 – Волинської митниці;

1– Галицької митниці.

Крім того, наказом голови митної служби такі ж заходи вжито щодо 4 начальників митних постів.

Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 13 – львівських і 11 – російських). За його словами та розрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 млрд грн, яких недоотримав державний бюджет. З них 100 млрд унаслідок неефективної роботи митниці.

За результатами засідання РНБО з митниці 2 квітня відсторонили понад 100 працівників.

15 квітня РНБО запровадила санкції проти ще 13 контрабандистів, а також проти низки компаній, 18 з яких – львівські.