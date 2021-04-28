Митна служба відсторонила ще 39 працівників після санкцій проти контрабандистів
Кількість відсторонених працівників Галицької митниці зросла до 47
На підставі рішення Ради національної безпеки та оборони Державна митна служба відсторонила ще 39 співробітників, підозрюваних у причетності до контрабанди. Це вже другий етап відсторонення митників, яких перевіряють на причетність до зв’язку з контрабандистами. В рамках першого етапу було відсторонено понад 100 митників і керівників митних постів, 46 з них працювали на Галицькій митниці.
«Митників відсторонено на період проведення дисциплінарних проваджень щодо можливого порушення ними присяги держслужбовця», – повідомила Державна митна служба у вівторок, 27 квітня.
У рамках відкритих дисциплінарних проваджень розслідуватимуть можливі звʼязки митників із контрабандистами, які потрапили під санкції РНБО.
Під відсторонення потрапили:
- 18 працівників Одеської митниці;
- 12 – Закарпатської митниці;
- 4 – Волинської митниці;
- 1– Галицької митниці.
Крім того, наказом голови митної служби такі ж заходи вжито щодо 4 начальників митних постів.
Нагадаємо, 2 квітня президент Володимир Зеленський заявив, що Рада нацбезпеки та оборони ввела персональні санкції проти першої десятки українських контрабандистів, а також низки як українських, так і закордонних компаній (серед них 13 – львівських і 11 – російських). За його словами та розрахунками експертів, збитки від контрабанди сягають 300 млрд грн, яких недоотримав державний бюджет. З них 100 млрд унаслідок неефективної роботи митниці.
За результатами засідання РНБО з митниці 2 квітня відсторонили понад 100 працівників.
15 квітня РНБО запровадила санкції проти ще 13 контрабандистів, а також проти низки компаній, 18 з яких – львівські.