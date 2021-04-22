До нового списку фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції за рішенням РНБО, потрапив колишній впливовий львівський митник Володимир Полуситок та ціла низка пов’язаних з ним фірм. Перелік компаній, щодо яких запроваджено економічні санкції, оприлюднений в указі президента від 21 квітня, яким введено в дію відповідне рішення РНБО від 15 квітня. Раніше, на початку квітня, санкції були застосовані щодо двох львів’ян та 13 львівських компаній.

Санкції передбачають блокування активів, обмеження або припинення торговельних операцій, запобігання виведенню капіталів за межі України, анулювання ліцензій, дозволів та інші обмежувальні заходи.

Загалом у новому санкційному переліку 95 фірм, з них – 18 львівських. Щонайменше дев'ять з цих фірм пов'язані з колишнім львівським митником Володимиром Полуситком, однак записані на його екс-дружину Ольгу Полуситок. 58-річний Володимир Полуситок багато років працював на миниці у Раві-Руській, а в останні роки – на митному пості «Городок» Львівської митниці. Звільнений з митниці навесні 2020 року.

Перелік львівських фірм, щодо яких застосовані санкції:

1. ТзОВ «Профітекс ЛТД». За даними YouControl, компанія зареєстрована у Львові, площа Петрушевича,2 трошки більше року тому. Як основний вид діяльності вказана оптова торгівля офісними меблями, серед інших – будівельно-монтажні роботи. Кінцевим бенефіціарним власником є харків’янка Тетяна Попова.

2. ТзОВ «УКРТОРГПРОМСНАБ». Зареєстроване 6,5 року тому у Львові, вул. Червоної Калини, 71. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля, загалом у переліку 46 видів діяльності. Протягом року компанія провела щонайменше три операції з «офшорами». Засновницею є мешканка обласного центру Миколаїв Єлизавета Снігір.

3. ТзОВ «Львівська фармацевтична фабрика». Зареєстроване понад 24 роки тому у Львові, вул. Свєнціцького, 5. Як основний вид діяльності вказане надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, також торгівля фармацевтичними товарами. Засновницями є львів’янки Ольга Полуситок та Софія Васильців.

4. ТзОВ «Максимус плюс». Зареєстроване 15 років тому у Львові, вул. Райніса, 28. Основним видом діяльності вказана організація будівництва будівель. Засновниця фірми – Ольга Полуситок.

5. ТзОВ «Ярославна». Зареєстроване майже 25 років тому у Львові, площа Григоренка, 4. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Серед інших видів діяльності – торгівля продуктами, напоями та тютюновими виробами. Засновницею є Ольга Полуситок.

6. ТзОВ «Яніна». Зареєстроване понад 25 років тому у Львові, вул. Театральна, 3. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновниця – Ольга Полуситок.

7. ТзОВ «Т.Д.В. Виробництво». Зареєстроване 13 років тому у Львові, вул. Кам'янецька, 44. Займається виробництвом дерев’яних конструкцій та столярних виробів. Кінцевими бенефіціарними власниками є Ольга Полуситок, Сергій Сакаль та громадянин Словенії Мирон Кіндій.

8. ТзОВ «Торгова компанія «Система». Зареєстроване майже 20 років тому у Львові, площа Григоренка, 4. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновницями є Ольга Полуситок та Софія Васильців.

9. ТзОВ «Світлиця». Зареєстроване понад 25 років тому у Львові, вул. Степана Бандери, 69. Основний вид діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.Серед інших видів діяльності – ресторанний бізнес. Засновницею є Ольга Полуситок.

10. ТзОВ «Доротея». Зареєстроване понад 23 роки тому у Львові, пл. Соборна, 2А. Здійснює діяльність у сфері ресторанного бізнесу та надання послуг мобільного харчування. Засновницею є Ольга Полуситок.

11. ТзОВ «Фірма «Галицький Бескид». Зареєстроване понад 25 років тому у Львові, вул. Заводська, 24. Основний виді діяльності – надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Засновниками є львів’яни – Ольга Полуситок, Марія Нич та Роман Лосин.

12. ТзОВ «Прімар». Зареєстроване майже два роки тому у Львові, вул. Залізнична, 24. Зараз перебуває у стадії припинення. Здійснювало оптову торгівлю іншими товарами господарського призначення. Протягом року провело кілька операцій з «офшорами». Кінцевий бенефіціарний власник – львів’янин Андрій Хоркавий.

13. ТзОВ «Авто-Імпортер». Зареєстроване трошки більше року тому у місті Вишневе на Київщині, згодом перереєстроване до Львова, вул. Бескидська, 33. 18 квітня цього року, після рішення РНБО про застосування санкцій, перереєстроване до Києва під новою назвою «Телавія Груп». Змінився і кінцевий бенефіціарний власник. Наприкінці 2020 року власником був мешканець Сумщини Ярослав Костирін, а зараз – громадянин Узбекистану Санат Рузімов. Основний вид діяльності фірми – неспеціалізована оптова торгівля.

14. ПП «Біпавер». Зареєстроване три роки тому у Львові, вул. Скляна, 11А. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Кінцевий бенефіціарний власник – мешканець Винників Андрій Наставський.

15. ТзОВ «Лайт Торг Лімітед». Зареєстроване 1,5 року тому у Львові, вул. М. Гоголя, 8. Основною вказана діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту. Компанія проводила операції з «офшорами». Кінцевою бенефіціарною власницею є мешканка Дніпра Світлана Аханова.

16. ТзОВ «Фортсет». Зареєстроване 1,5 року тому у Львові, вул. Пасічна, 127. Як сновний вид діяльності вказана неспеціалізована оптова торгівля. Кінцевим бенефіціарним власником є киянин Павло Лисенко.

17. ТзОВ «Евклаз». Зареєстроване вісім місяців тому у Львові, вул. Б. Котика,3. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Кінцевий бенефіціарний власник – киянин Станіслав Зварич.

18. ПП «Магістар-СГ». Зареєстроване майже три роки тому у Львові, вул. Навроцького, 33. Основною вказана діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами. Компанія фігурувала у кримінальних провадженнях, зокрема, щодо несплати податків. Кінцевий бенефіціарний власник – львів’янин Юрій Мохнач.

На початку квітня 13 компаній з Львівщини потрапили до списку юридичних осіб, щодо яких застосовані санкції за рішенням РНБО через ймовріну причетність до контрабанди. Ці фірми пов’язані з екс-начальником Рава-Руської митниці та екс-депутатом Львівської облради Іваном Бокалом і відомим у кримінальних колах Володимиром Дідухом («Морда»). Обидва опинилися у списку «топ-10» українських контрабандистів.