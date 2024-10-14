Більшість контрабандистів вивели з-під санкцій, які були запроваджені указом президента у квітні 2021 року. У списку тих, кому не продовжили санкції є колишній впливовий львівський митник Володимир Полуситок. Про це повідомило ZN.ua 11 жовтня.

Видання звернуло увагу на те, що із 13 громадян, які потрапили до санкційного списку контрабандистів, відповідно до указу президента №169 у квітні 2021 року, у цьому році під санкціями залишилися лише двоє. Решту ж одинадцятьом санкції навесні цього року не продовжили.

Серед тих, хто вийшов з-під санкцій є колишній львівський митник Володимир Полуситок.

«Окрім Полуситка, почуваються впевнено і невимушено такі ексчлени санкційного списку: одеський експерт із взуття та текстилю Денис Амінєв, мукачівський сигаретний експерт Едуард Кукоба (для своїх — «Коба», і так, вони дійсно його так називають), поціновувач електроніки з Одещини Михайло Грібанов і колишній голова столичної митниці, а нині скромний любитель добрив і квітів Юрій Дворак», – йдеться в матеріалі ZN.ua.

Журналісти скерували офіційні запити до офісу президента, Ради нацбезпеки і оборони та СБУ з проханням пояснити, які ж зміни відбулися в житті та діяльності 11 учасників «списку контрабандистів», що під санкції вони вже не підпадають.

У відповідь на запит СБУ відповіла, що впродовж трьох років з моменту накладання санкцій «уповноважені державні органи відповідно до їх компетенцій здійснювали моніторинг ефективності санкцій. У квітні 2024-го дія санкцій була пролонгована стосовно окремих осіб, які продовжують створювати реальні та/або потенційні загрози національним інтересам...».

«Читай – ті, хто не потрапив до списків 2024-го, таких загроз не створюють», – зазначила авторка матеріалу, зауваживши, що в 2021 році «санкції накладали помпезно але без оприлюднення жодних доказів, а 2024-го виводили з-під них тишком-нишком, попри очевидні докази сумнівної діяльності».

Окрім списку фізичних осіб, санкційний указ містив і перелік пов’язаних із контрабандними схемами юридичних осіб. У цьому році з-під санкцій випали близько 70 із 95 компаній.

«Переважна більшість з них, попри три роки обмежень, не збанкрутували, працюють, мають цікавих директорів і контрагентів, а бізнес ведуть, скажімо так, красномовно», – додала журналістка.

66-річний Володимир Полуситок багато років працював на митниці у Раві-Руській, а в останні роки – на митному пості «Городок» Львівської митниці. Звільнений з митниці навесні 2020 року. Указом президента у квітні 2021 року були запроваджені персональні санкції проти Володимира Полуситка, а також санкції проти близько дев’яти фірм, пов’язаних з його родиною.