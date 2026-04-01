На війні загинув телеоператор ТСН Євгеній Соловей

На фронті загинув телеоператор програми ТСН (Телевізійна служба новин) телеканалу «1+1» Євгеній Соловей. Він долучився до Збройних сил України у 2022 році. Про це у вівторок, 31 березня, повідомили на фейсбук-сторінці телеканалу.

Євгеній Соловей працював на телеканалі «1+1» з 2011 року. Зокрема, з 2014 року – у зоні бойових дій разом із воєнними кореспондентами, висвітлюючи російську агресію проти України. Після початку повномасштабного вторгнення Євгеній Соловей добровільно долучився до ЗСУ та став оператором БпЛА. Зазначається, що військовий загинув 27 березня, однак телеканал не уточнив напрямок, на якому це сталось.

«Женя був справді світлою і великою людиною. Він завжди усміхався, підтримував інших і навіть у найскладніші моменти знаходив слова, які додавали сил. Колеги згадують його як надійного, щирого і дуже людяного – того, поруч із ким завжди було спокійніше. Інформацію про прощання повідомимо згодом», – зазначили на сторінці «1+1».

Зауважимо, що станом на 10 березня 2026 року, за даними Національної спілки журналістів України та Міжнародної федерації журналістів, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії загинули щонайменше 145 медійників, серед них 114 – під час служби у лавах Сил оборони.

Нагадаємо, 27 березня стало відомо, що під час евакуації поранених у Куп’янську-Вузловому на Харківщині загинув стендап-комік і військовий Артур Петров. Він працював сценаристом і протягом семи років був резидентом гумористичного ютуб-проєкту «Підпільний стендап».