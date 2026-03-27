Артур Петров в цивільному житті був резидентом «Підпільного стендапу»

Під час евакуації поранених у Куп’янську-Вузловому на Харківщині загинув стендап-комік і військовий Артур Петров. Про це в п’ятницю, 27 березня, повідомила його дружина Катерина Яблінська.

За її словами, Петров долучився до ЗСУ у квітні 2025 року, а впродовж останніх місяців служив у 43-й окремій механізованій бригаді. 18 березня 40-річний військовий загинув під час евакуації поранених.

«Коли він повернеться додому – я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка», – додала вона.

У цивільному житті Артур Петров працював сценаристом і протягом семи років був резидентом «Підпільного стендапу». Також він знімався у телепроєктах «Розсміши коміка», «ГуднайтКлаб», «Комік на мільйон» тощо.

У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.

Нагадаємо, у липні 2025 року Мінкультури надало гумористичному проєкту «Підпільний стендап» та компанії «Суперсиметрія» Святослава Вакарчука статус критично важливих.

На той момент частина учасників «Підпільного стендапу» вже проходили службу в Силах оборони, зокрема Сергій Степанисько, Сергій Чирков, Сергій Ліпко та Сергій Гусак (Ницо Потворно).