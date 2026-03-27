На Харківщині загинув стендапер і військовий Артур Петров
Петров проходив службу в ЗСУ з квітня 2025 року
Під час евакуації поранених у Куп’янську-Вузловому на Харківщині загинув стендап-комік і військовий Артур Петров. Про це в п’ятницю, 27 березня, повідомила його дружина Катерина Яблінська.
За її словами, Петров долучився до ЗСУ у квітні 2025 року, а впродовж останніх місяців служив у 43-й окремій механізованій бригаді. 18 березня 40-річний військовий загинув під час евакуації поранених.
«Коли він повернеться додому – я напишу про день прощання. Пам’ятайте його смішним, будь ласка», – додала вона.
У цивільному житті Артур Петров працював сценаристом і протягом семи років був резидентом «Підпільного стендапу». Також він знімався у телепроєктах «Розсміши коміка», «ГуднайтКлаб», «Комік на мільйон» тощо.
У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.
Нагадаємо, у липні 2025 року Мінкультури надало гумористичному проєкту «Підпільний стендап» та компанії «Суперсиметрія» Святослава Вакарчука статус критично важливих.
На той момент частина учасників «Підпільного стендапу» вже проходили службу в Силах оборони, зокрема Сергій Степанисько, Сергій Чирков, Сергій Ліпко та Сергій Гусак (Ницо Потворно).