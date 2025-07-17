«Підпільному стендапу» та компанії Святослава Вакарчука надали статус критично важливих

Міністерство культури та стратегічних комунікацій України надало гумористичному проєкту «Підпільний стендап» та компанії «Суперсиметрія» Святослава Вакарчука статус критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період. Про це у середу, 16 липня, повідомив «Інтерфакс-Україна» з посиланням на накази мінкульту.

Відповідно до наказів мінкульту, статус критично важливих отримала компанія «Суперсиметрія», яка представляє права на всі твори гурту «Океан Ельзи», засновником якого є співак Святослав Вакарчук. Також цей статус отримав український гумористичний проєкт «Підпільний стендап», засновником якого є комік Святослав Загайкевич. Такий статус надає можливість бронювати від мобілізації співробітників компаній.

Зауважимо, що частина коміків «Підпільного стендапу» служать у Силах оборони. Йдеться про Сергія Степаниська, Сергія Чиркова, Сергія Ліпка, Сергія Гусака (Ницо Потворно).

«Допоки частина з нас – у складі війська, інша працює над мільйонними зборами та комедією, що допомагає українцям вистояти ще один день і трошки полегшити життя Силам оборони. Тому дякуємо за визнання та подяки. Без вашої підтримки це було б неможливим, адже саме зростаючий запит глядача на україномовний контент визначає завтрашній день», – прокоментували наказ мінкульту у «Підпільному стендапі».

Нагадаємо, у квітні 2025 року Кабінет міністрів дозволив підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури бронювати від мобілізації до 75% працівників.

Наприкінці травня 2025 року уряд ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, дозволивши критичним для оборони підприємствам забронювати 100% працівників.