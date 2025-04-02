Кабмін дозволив бронювати до 75% працівників комунальних підприємств

Кабінет міністрів дозволив підприємствам, що обслуговують об’єкти критичної інфраструктури бронювати від мобілізації до 75% працівників. Про це йдеться у постанові кабміну, повідомляє міністерство розвитку громад та територій.

Таке рішення ухвалили, щоб зменшити кадровий дефіцит у сфері комунальних послуг. Бронювання зможуть отримати фахівців, які забезпечують вивезення твердих побутових відходів, а також теплопостачання, водопостачання і водовідведення. Крім того, для таких підприємств пом’якшили вимоги до розміру заробітної плати заброньованих працівників.

«Завдяки підвищенню рівня бронювання до 75% ключові працівники зможуть залишатися на своїх посадах, що є критично важливим для безпеки та стабільності громад. На місцях підприємства часто працюють на межі можливостей через кадровий дефіцит. Без досвідчених фахівців, слюсарів, операторів та достатньої кількості ремонтних бригад утримувати мережі в належному стані стає вкрай складно», – зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Костянтин Ковальчук.

Зазначимо, що раніше комунальні підприємства мали змогу бронювати до 50% своїх працівників.

До слова, 4 березня кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 1 березня змінилися правила мобілізації, відстрочки і бронювання. Детальніше про зміни можна прочитати за посиланням.