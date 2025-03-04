Кабінет Міністрів України у вівторок, 4 березня, ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних працівників мобільних операторів та інтернет-провайдерів. Про це повідомляє Міністерство економіки.

«Працівники постачальників телекомпослуг, які займаються будівництвом мереж, стійких до відключення електроенергії, за технологією xPON або які будують енергостійкі мережі на автошляхах та національних дорогах підлягають бронюванню», – йдеться у рішенні.

В уряді відзначають, що нові правила бронювання дадуть змогу операторам забезпечити стабільність інтернету та мобільного зв’язку, особливо під час знеструмлень.

«Стабільний зв’язок та інтернет – не просто зручність, а критична потреба в умовах війни. Бронювання будівельних бригад зв’язку сприятиме швидкому розвитку енергонезалежних мереж, що гарантуватимуть безперебійну роботу критично важливих підприємств і сервісів», – розповів заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.



Щоб забезпечити бронювання працівників будівельних бригад, підприємство має відповідати таким вимогам:

бути включеним Мінцифри до списку критично важливих підприємств, що займаються будівництвом мереж за технологією xPON,

реалізовувати проєкти з розбудови xPON-мереж і мати затверджені плани будівництва щонайменше на один рік.

Також мобільні оператори зможуть бронювати всіх працівників будівельних бригад, що займаються створенням енергонезалежних мереж уздовж автошляхів і національних доріг.

Процес бронювання будівельних бригад проходитиме через «Дію» – аналогічно до бронювання аварійно-відновлювальних служб. Якщо провайдер або оператор не виконає заплановані будівельні роботи, його буде виключено зі списку, а бронювання працівників анулюють.

Нагадаємо, термін дії чинних бронювань продовжили до 31 березня. Однак тепер до переліку працівників, яких можна забронювати, включатимуть тих, кого призвали на службу після 18 травня 2024 року.

Загалом у березні в Україні запрацювали зміни, що стосуються правил мобілізації та бронювання від призову. ZAXID.NET зібрав відповіді на основні питання.