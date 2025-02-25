Кабмін продовжив чинні бронювання від мобілізації

У вівторок, 25 лютого, Кабінет міністрів продовжив дію чинних бронювань від мобілізації до 31 березня. Про це повідомив прем'єр-міністр Дмитро Шмигаль.

«До 31 березня продовжуємо дію відстрочок заброньованих працівників. Таким чином підприємства матимуть час для підтвердження статусу критично важливого відповідно до оновлених критеріїв, а також для того, щоб перебронювати свій персонал», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв ZAXID.NET, з 1 грудня 2024 року набули чинності зміни критеріїв бронювання працівників та отримання статусу критичного для українських підприємств та організацій на час дії воєнного стану. Зокрема, підприємства до 28 лютого мали підтвердити статус критичної важливості для української економіки. Цей статус має бути узгоджений із міністерством оборони та міністерство економіки. Крім того, обов’язковим пунктом для бронювання працівників приватного сектору тепер став зарплатний критерій (середня заробітна плата має бути не менше 20 тис. грн на місяць) та відсутність боргів перед бюджетом. Також з 1 грудня 2024 року бронювання від мобілізації має здійснюватись через портал державних послуг «Дія».

Нагадаємо, 24 грудня 2024 року кабінет міністрів автоматично продовжив чинні бронювання від мобілізації строком на один місяць – до 28 лютого. Тоді це було пов’язано з зупинкою роботи держреєстрів через кібератаку.