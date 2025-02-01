В лютому працівники деяких підприємств можуть втратити змогу отримати бронювання від мобілізації

В лютому деяких військовозобов’язаних можуть почати штрафувати за порушення правил військового обліку, також очікуються зміни з бронюванням військовозобов’язаних працівників підприємств. ZAXID.NET розповідає про важливі дати в лютому, про які мають пам’ятати військовозобов’язані українці.

ВЛК для обмежено придатних

4 лютого – це останній день, коли деякі військовозобов’язані мають пройти повторний медичний огляд. Ідеться про тих, хто раніше мав у військово-обліковому документі статус «обмежено придатний».

Людина, яка раніше мала статус «обмежено придатний», має отримати від ТЦК та СП повістку, з’явитися за викликом у свій ТЦК і там отримати направлення на огляд та пройти ВЛК. За відсутності повістки людина має право, але не зобов’язана самостійно звернутися до ТЦК та СП для проходження медогляду.

Ті, хто отримав повістку, але не з’явився за нею в ТЦК та СП, або ж з’явився, проте відмовився проходити медогляд, можуть отримати штраф за порушення правил військового обліку.

Проте штраф отримають не всі, а лише ті, хто:

не з'явився за повісткою;

не пройшов медичний огляд після скерування;

ігнорує офіційні виклики.

Сума штрафу за порушення правил військового обліку становить від 17 до 25,5 тис. грн.

Проте військовозобов’язані, які не отримали повістку, також можуть бути змушені сплатити штраф. Ідеться про те, що якщо людина змінила місце проживання і не надала нові контакти ТЦК та СП, її будуть вважати належно оповіщеною.

У Міноборони додають, що ті, хто отримав повістку, але не прийшов на ВЛК, матимуть статус «В розшуку» в застосунку «Резерв+». Якщо ж раніше обмежено придатна людина не отримувала повістку, то статус у застосунку залишиться без змін.

Додамо, що ті, хто має відстрочку або бронювання, і термін їх дії ще не сплив, не скеровуються на медогляд (ВЛК) до завершення терміну дії попередніх документів. Проте всі військовозобов’язані мають проходити ВЛК раз на рік.

Спливає термін бронювання

Ті військовозобов’язані працівники підприємств, хто отримав бронювання до 1 грудня 2024 року, коли почали діяти нові правила, втратять статус заброньованих 28 лютого. Це передбачено законодавством.

Щоб надалі мати змогу бронювати військовозобов’язаних працівників, підприємства до 28 лютого мають підтвердити статус критичної важливості для української економіки.

Ті, хто підтвердить статус критично важливого підприємства, отримають змогу наново забронювати своїх працівників – на рік. Працівники підприємств, що не зможуть підтвердити критичність, втратять статус заброньованих і можливість отримати нову бронь.

Для збереження статусу критично важливого підприємства потрібно відповідати низці вимог, встановлених Кабінетом міністрів або ж деяким додатковим критеріям, що встановлені обласними військовими адміністраціями. Загалом компанія має відповідати не менше, ніж трьом критеріям загалом, щоб отримати статус критично важливого підприємства.

Два обов’язкових критерія такі:

середня заробітна плата на рівні не менше 20 тис. грн в місяць;

відсутність боргів зі сплати податків та зборів.

Після 28 лютого керівники підприємств, що зберегли статус критично важливих, матимуть можливість протягом 72 годин наново забронювати військовозобов’язаних працівників за допомогою порталу «Дія».