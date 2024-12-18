Тепер ЛОВА має 8 критеріїв для надання бізнесу статусу критично важливого

Львівська обласна військова адміністрація оприлюднила додаткові критерії для визначення підприємств області критично важливими для бронювання військовозобов’язаних працівників. Розроблений обласною адміністрацією документ дозволяє отримати статус критично важливого низці підприємств. Про це у середу, 18 грудня, повідомив перший заступник голови ЛОВА Андрій Годик у Facebook.

Для отримання статусу критично важливого підприємство, відповідно до законодавства, має відповідати щонайменше трьом критеріям Кабміну. Якщо ж підприємство відповідає лише двом критеріям, то претендувати на статус критично важливого воно може за умови відповідності ще щонайменше двом критеріям, які розробила Львівська ОВА.

Які критерії для отримання статусу критично важливого підприємства

Обов’язкові критерії від уряду для бізнесу такі:

офіційна зарплата впродовж минулих трьох місяців – не менше 20 тис. грн (було – 17,75 тис. грн), окрім бюджетних підприємств;

відсутність заборгованості зі сплати податків.

Якщо бізнес на Львівщині, який хоче отримати статус критично важливого, відповідає лише цим двом критеріям від уряду, він може отримати бажаний статус за умови відповідності ще двом критеріям від ЛОВА.

Нові критерії від ЛОВА такі:

сплата податків до загального фонду бюджету громади за попередній рік не менше, ніж: 0,5% суми бюджету громади, індекс податкоспроможності якої дорівнює або є більшим 1; 1% суми бюджету громади з індексом податкоспроможності від 0,5 до 0,999; 1,5% суми бюджету громади з індексом податкоспроможності від 0 до 0,499;

підприємство є в комунальній власності та надає послуги з постачання тепла, гарячої води, централізованого водопостачання і водовідведення;

на підприємстві працює не менше 30 людей (включно з мобілізованими);

на підприємстві працює не менше 20 людей, з яких 10% і більше мають статус учасника бойових дій, людини з інвалідністю внаслідок війни або учасника війни;

це – сільськогосподарське підприємство, яке виростило за попередній рік: не менше 75 тонн плодових культур або не менше 25 тонн винограду чи ягід, або не менше 150 тонн овочів, або не менше 500 тонн зернових культур, або не менше 250 тонн олійних культур, або має не менше 50 голів великої рогатої худоби в середньому за рік;

підприємство є оператором об’єкта критичної інфраструктури, включеним до Реєстру об’єктів критичної інфраструктури;

підприємство за попередній рік експортувало 30% або більше виробленої чи переробленої/обробленої продукції;

основна робота підприємства – виробництво продукції або оптова торгівля продуктами харчування в обсязі не менше 60 млн грн на рік (за попередній рік).

Щоб отримати статус критично важливого підприємства, потрібно подати документу в ЛОВА. Зразки документів для подачі можна знайти на сайті ЛОВА.

Андрій Годик уточнив, що бізнес Львівщини, який отримав статус критично важливого раніше, не втратить його до кінця терміну дії, якщо той спливає до 28 лютого 2025 року. З березня підприємства мають оформити цей статус по новому.