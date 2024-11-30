Із 1 грудня в Україні змінюються правила бронювання працівників від мобілізації. Юрист Владислав Кепко в блозі для «Економічної правди» пояснив, як зміняться вимоги до бронювання та критерії для компаній, які можуть цим скористатися.

ZAXID.NET розповідає, в чому суть основних змін.

Квоти та зарплатні критерії

Загальна квота на бронювання військовозобов’язаних працівників – не більше 50% від їх загальної кількості. Однак під цю квоту не підпадають військовозобов’язані жінки, кінцеві бенефіціари підприємств, які не працюють у них тощо.

Закон передбачає, що за окремим рішенням міністра оборони зв зверненням конкретної компанії цю квоту можуть і збільшити, але процедура такого подання поки що чітко не визначена.

Працівників, чия місячна зарплата менша за 20 тис. грн, не можна бронювати навіть на критично важливих підприємствах.

Вимоги до працівників

Отримання відстрочок через «Дію» потрібно чекати до 72 годин для перевірки. При цьому, працівник має відповідати таким вимогам:

перебуває на військовому обліку військовозобов’язаних;

компанія-роботодавець перебуває на обліку в Єдиному переліку суб’єктів для бронювання;

займає посаду, за якою він отримував не менше 20 тис. грн зарплати щомісяця;

уточнив персональні дані в ТЦК;

не перебуває у розшуку.

Зміни для перебронювання

Всі нинішні відстрочки від призову будуть дійсними до 28 лютого 2025 року включно. Потім працівників потрібно буде перебронювати через портал «Дія» й отримати нове бронювання на рік. Для компаній без ідентифікаційного коду (код ЄДРПОУ) є можливість і надалі подавати списки до відповідних органів.

Нові вимоги до статусу критичності

Ті компанії, у яких статус критичності закінчувався до 30 листопада, отримують автоматичне продовження до кінця цього року. До кінця лютого 2025 року державні органи повинні переглянути чинні рішення про визнання критичними тих компаній, у кого зазначений статус буде чинним і в новому році.

Компанії, у яких статус критичності закінчиться до кінця 2024 року, повинні заново його отримати за оновленими спецкритеріями.

Критерії критичності для компаній

відсутність заборгованості із ЄСВ і податків та зборів (бюджети обох рівнів);

рівень зарплати постійно підтримується на рівні не менше, ніж 20 000 грн.

Для більшості підприємств уряд ще має додатково визначити спецкритерії.

Що зміниться для міжнародних компаній

Представники донорських установ та компанії, що працюють міжнародні проєкти, можуть бронювати до 50% військовозобов’язаних працівників, якщо вони безпосередньо залучені до проєкту. Тобто такі працівники мають бути безпосередньо залучені до виконання завдань проєкту і це має документально підтверджуватись.