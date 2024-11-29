На оновлення даних про критичність підприємства бізнеси мають три місяці

Підприємства, які мають статус критичних, проте ще не оновили цей статус за новими вимогами, зможуть забронювати своїх працівників до 28 лютого 2025 року. Після оновлення даних критичних підприємств їхні працівники зможуть отримати бронювання на 12 місяців, повідомили у пресслужбі міністерства економіки у п’ятницю, 29 листопада.

Мінекономіки із посиланням на ухвалені 29 листопада Кабміном постанови №76 та №1332, пояснило нові критерії визначення критично важливих компаній. Так, з 1 грудня 2024 року підприємства зможуть знову забронювати своїх працівників у «Дії», проте для цього зобов’язані оновити свою критичну важливість за новими обов’язковими критеріями.

Компанії обов’язково мають відповідати двом із восьми критеріїв, зокрема:

Середня зарплата на підприємстві повинна бути не менш ніж 2,5 мінімальних зарплат (це приблизно 20 тис. грн). Не менше цієї суми має бути і зарплата працівника, якого бронює компанія;

Підприємство не повинно мати заборгованостей у сплаті податків.

Зазначається, що підприємства також мають відповідати ще одному критерію, який обирають самостійно:

підприємство, установа, організація має стратегічне значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення

підприємство, установа, організація має важливе значення для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади

загальна сума сплачених податків, зборів, платежів до державного і місцевих бюджетів та сума сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 млн євро

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за звітний податковий рік перевищує еквівалент 32 млн євро

підприємство є резидентом «Дія Сіті»

підприємство є постачальником електронних комунікаційних послуг з використанням мереж мобільного зв’язку, в якому розмір чистого доходу перевищує 200 млн грн

компанія є постачальником електронних комунікаційних послуг з використанням мереж фіксованого зв’язку, середньомісячний розмір чистого доходу якої перевищує 20 млн

«Підприємства, які ще не оновили, але вже мають статус критично важливих зможуть забронювати працівників — це бронювання буде чинним до 28 лютого 2025 року. Після оновлення критичності за новими обов’язковими критеріями, підприємства зможуть бронювати працівників на довший строк – до 12 місяців як і раніше», – повідомили у пресслужбі Мінекономіки.

Для того, щоб подати пакет документів, які засвідчать критичність підприємства, бізнес має три місяці. Зазначається, що компанії, які подадуть неправдивий рівень зарплати працівників у «Дії», втратять критичність і не зможуть повернути її протягом щонайменше 6 місяців.

Нагадаємо, в Україні до 15 листопада тривав аудит підприємств, які отримали статус «критичних» від органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим роботодавці не могли скористатися послугою електронного бронювання працівників через сервіс державних послуг «Дія». Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що під час аудиту виявили «низку проблемних моментів», проте не уточнив, яких.