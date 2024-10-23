Кабінет міністрів України вніс зміни до правил визначення підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення на час особливих періодів. Про це ідеться в постанові уряду № 1204 від 22 жовтня.

Згідно зі змінами, орган, який ухвалив рішення про надання підприємству статусу критично важливого, зможе проводити перевірку відповідності цього підприємства встановленим критеріям упродовж усього часу його діяльності.

Надалі за результатами перевірки орган може ухвалити одне з двох рішень:

визнати підприємство таким, що не відповідає критеріям, а також скасувати його статус критично важливого;

визнати підприємство критично важливим, і підтвердити його статус.

Результати перевірки орган контролю буде зобов’язаний надіслати до Міністерства економіки, Міністерства оборони, Міністерства цифрової трансформації, Служби безпеки чи Служби зовнішньої розвідки, протягом одного дня після ухвалення рішення.

Нагадаємо, в Україні до 15 листопада триває аудит підприємств, які отримали статус «критичних» від органів місцевого самоврядування. У зв’язку з цим роботодавці не можуть скористатись послугою електронного бронювання працівників через сервіс державних послуг «Дія».

Як пояснив перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, причиною перевірок підприємств стало різке збільшення числа заброньованих громадян. Він зазначив, що наразі в Україні заброньовано більше мільйона чоловіків, які не підлягають мобілізації через роботу на таких підприємствах – цифра зросла вдвічі лише за останні кілька місяців.

Також 18 жовтня президент Володимир Зеленський назвав «несправедливими» запропоновані Міністерством економіки моделі економічного бронювання. З його слів, «пошук балансу між потребами війська та бізнесу залишається складним питанням».