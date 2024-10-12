Додаток отримає оновлення восени 2024 року

У застосунку «Резерв+» з’явиться сервіс відстрочки та онлайн-рекрутингу. Про це повідомила у суботу, 12 жовтня, заступниці міністра оборони Катерина Черногоренко.

За словами посадовиці, додаток для військовозобов’язаних, призовників та резервістів отримає два нових сервіси – відстрочку та онлайн-рекрутинг. Наразі у «Резерв+» є можливість оновлення інформації без відвідування ТЦК та СП, а також електронний документ військового обліку.

«Ми зробили найкращий сервіс для взаємодії військовозобовʼязаних і держави. І скоро запустимо відстрочки та онлайн – рекрутинг. Головне, це ніколи не здаватись і вірити в свій продукт», – написала Черногоренко на своїй сторінці в Facebook.

Заступниця міністра опублікувала скріншот із застосунку, на якому видно повідомлення про появу бронювання для військовозобов'язаного. Попередньо, інформація про бронювання буде розміщена на головному екрані додатка.

Анонс онлайн-відстрочки для військовозобов'язаних у «Резерв+»

У коментарях під дописом Катерина Черногоренко додала, що автоматичні відстрочки Міноборони готує восени 2024 року. Першочергово відстрочки стосуватимуться студентів, багатодітних батьків та людей з інвалідністю. Над відстрочками для інших категорій військовозобов’язаних «посилено працюють розробники».

Нагадаємо, запуск застосунку «Резерв+» відбувся 18 травня 2024 року, а вже через місяць користувачі додатка отримали доступ до е-документа військового обліку.