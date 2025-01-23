На тих, хто не пройде повторний медогляд, чекає серйозне покарання

У травні 2024 року в Україні скасували статус «обмежено придатний» до військової служби. Усім чоловікам призовного віку, які раніше мали цей статус у військово-облікових документах, дали 9 місяців для повторного проходження військово-лікарської комісії для визначення їхнього статусу відповідно до нового законодавства. Цей термін спливає 4 лютого – це останній день, коли можна пройти повторний медогляд. Розповідаємо, хто і за яких умов має пройти ВЛК до 4 лютого та яка відповідальність за відмову.

Кому і коли іти на ВЛК

Відповідно до чинного законодавства, військовозобов’язані мають обов’язок пройти медичний огляд за направленням ТЦК та СП, пояснила адвокатка Лідія Карплюк в коментарі РБК-Україна.

Тобто, людина, яка раніше мала статус «обмежено придатний», має отримати від ТЦК та СП повістку, з’явитися за викликом у свій ТЦК і там отримати направлення на огляд та пройти ВЛК.

За відсутності повістки, додає Лідія Карплюк, людина має право, але не зобов’язана самостійно звернутися до ТЦК та СП для проходження медогляду.

Відповідальність за відмову від ВЛК

Ті, хто отримав повістку, але не з’явився за нею в ТЦК та СП, або ж з’явився, проте відмовився проходити медогляд, можуть отримати штраф за порушення правил військового обліку.

Проте штраф отримають не всі, а лише ті, хто:

не з'явився за повісткою;

не пройшов медичний огляд після скерування;

ігнорує офіційні виклики.

Сума штрафу за порушення правил військового обліку становить від 17 до 25,5 тис. грн.

Проте військовозобов’язані, які не отримали повістку, також можуть бути змушені сплатити штраф. Ідеться про те, що якщо людина змінила місце проживання і не надала нові контакти ТЦК та СП, її будуть вважати належно оповіщеною.

Статус в додатку «Резерв+»

У Міноборони додають, що ті, хто отримав повістку, але не прийшов на ВЛК, матимуть статус «В розшуку» в застосунку «Резерв+».

Якщо ж раніше обмежено придатна людина не отримувала повістку, то статус у застосунку залишиться без змін.

Винятки

Загалом усі військовозобов’язані мають проходити ВЛК раз на рік. Проте ті, хто має відстрочку або бронювання, і термін їх дії ще не сплив, не скеровуються на медогляд (ВЛК) до завершення терміну дії попередніх документів.

Також ті, хто звернувся до ТЦК та СП із заявою про надання відстрочки, не скеровуються на ВЛК для визначення придатності до військової служби до ухвалення рішення комісією.

Проте винятки не стосуються тих, хто раніше мав статус «обмежено придатний» або планує служити за контрактом.