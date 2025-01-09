Військовозобов’язаний оновив дані у «Резер+», але працівники ТЦК на це не зважали

Сихівський районний суд Львова задовольнив позов військовозобов’язаного львів’янина, якого оштрафували на 25,5 тис. грн за неоновлення військово-облікових даних і відмову пройти ВЛК. Чоловік оновив дані у застосунку «Резерв+», але отримав штраф. Суд визнав постанову про адмінправопорушення протиправною та закрив справу.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у січні 2025 року, до суду із позовом до ТЦК звернувся львів’янин. Він розповів, що у вересні 2024 року на нього склали протокол за ч.3 ст.210-1 КУпАП (порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію), що передбачає 25,5 тис. грн штрафу за нібито неоновлені військово-облікові дані. Згідно з постановою, чоловік перебуває на обліку у ТЦК із 2015 року, але не приходив у військкомат для звірки даних та 7 вересня 2024 року відмовився пройти ВЛК.

Позивач вважає постанову незаконною та просить її скасувати. За словами військовозобов’язаного, у липні 2024 року він оновив свої дані у застосунку «Резерв+», а у вересні його примусово затримали на вулиці та доставили у військкомат. Чоловік стверджує, що показував працівникам ТЦК електронний військово-обліковий документ з оновленими даними, а також не відмовлявся пройти ВЛК, а лише просив надати повістку для проходження медогляду, бо хотів принести медичні документи, зокрема через травму хребта.

Цю справу розглянула суддя Ольга Бойко, яка дослідила усі матеріали та аргументи сторін. Представник ТЦК на засідання не прийшов, хоч був повідомлений про розгляд справи.

«Аналіз викладених норм законодавства дає підстави суду дійти висновку, що додаток «Резерв+» є тим мобільним додатком, через який формується військово-обліковий документ в електронній формі, а дійсність сформованого військово-облікового документа підтверджується QR-кодом. За таких обставин, пред`явлення мобільного додатку «Резерв+» є виконанням військовозобов’язаним вимог частини 6 статті 22 Закону №3543», – вказано у рішенні суду.

На вимогу суду ТЦК не надав документів, зокрема протоколу про вчинення позивачем адмінправопорушення. У матеріалах справи є фото протоколу, які зробив позивач на свій мобільний телефон, з яких видно, що документ не заповнений, зокрема незрозуміло який саме номер постанови, немає номеру протоколу, даних та підпису працівника, який його склав.

Суддя задовольнила позов військовозобов’язаного та скасувала постанову про його притягнення до адмінвідповідальності, закривши справу. Рішення суду ще можна оскаржити.