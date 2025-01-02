На Прикарпатті залізничника мобілізували на військову службу попри бронювання. Чоловік виграв суд проти ТЦК, скасував свій призов, а також зобов’язав військову частину звільнити себе зі служби.

Як вказано у рішенні Івано-Франківського окружного адмінсуду, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду звернувся працівник «Львівської залізниці» (підрозділ «Івано-Франківська дирекція залізничних перевезень»), якого у липні 2024 року мобілізували на військову службу попри наявність бронювання. Чоловік вважав свою мобілізацію незаконною та звернувся до суду, щоб її скасувати.

Житель Прикарпаття розповів, що понад 10 років працює на залізниці та був заброньований від призову на військову службу під час мобілізації. У мобільному застосунку «Резерв+» не відображалась дата, до якої у нього була чинна бронь, тому чоловік звернувся до ТЦК, щоб підтвердити бронювання. Проте у ТЦК, за даними позивача, його незаконно мобілізували на військову службу.

Представник ТЦК подав відзив на позовну заяву, у якому вказав, що на час призову, згідно з Єдиним державним реєстром призовників, військовозобов’язаних та резервістів, відстрочка у позивача закінчилась, а також у реєстрі не було інформації про його місце роботи. Представник ТЦК вважає, що чоловік не виконав свого обов’язку та не повідомив ТЦК свої персональні дані.

Цю справу розглянула суддя Наталія Біньковська, яка дослідила усі докази та аргументи сторін. Вона встановила, що у позивача на час призову на військову службу справді була чинна відстрочка від мобілізації. Згідно з наказу Мінекономіки, позивач мав відстрочку до травня 2024 року, яку автоматично продовжили спершу до червня, а потім до вересня 2024 року.

Суддя вважає, що обов’язком працівників ТЦК є перевірити наявність права на відстрочку перед мобілізацією, також, на думку судді, ТЦК не дало доказів, що вони провели «належну» перевірку документів позивача.

Позов залізничника суд задовольнив, визнавши протиправним та скасувавши наказ про його призов на військову службу. Військову частину зобов’язали звільнити чоловіка з військової служби. Рішення ще можна оскаржити.