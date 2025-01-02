Один із затриманих організаторів схеми

Поліція та СБУ затримали двох закарпатців, які організували схему переправлення військовозобов’язаних чоловіків за кордон поза пунктом пропуску. Їх затримали після спроби переправити ухилянта, захованого у підводі із будівельним сміттям.

Як повідомила Нацполіція Закарпаття 2 січня, 59-річний житель Тячівщини та 52-річний житель Хустського району незаконно переправляли ухилянтів до Румунії. Переправники пропонували чоловікам за 4500 доларів «безперешкодний» перетин кордону. За цю суму підозрювані зустрічали ухилянтів на вокзалі, поселяли у власному помешканні, проводили детальний інструктаж та транспортували до прикордонної зони.

До схеми підозрювані залучили місцевого мешканця, завданням якого було перевезення військовозобов’язаних через блокпост. Він перевозив ухилянтів на підводі, приховавши під купою сміття.

Обох організаторів схеми поліцейські затримали. У житлі 59-річного закарпатця виявили та вилучили 2500 доларів та інші докази, які можуть свідчити про причетність до злочину. Другу частину грошей, отриманих від клієнта, вилучили у 52-річного спільника, який мав переправити ухилянта через ліс до ЄС.

Слідчі повідомили затриманим про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України). За скоєне зловмисникам загрожує до дев’яти років позбавлення волі.