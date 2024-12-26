Під час затримання чоловіки намагалися втекти та наїхати автомобілем на групу прикордонників

На Закарпатті прикордонники затримали переправників, які намагалися провести через кордон двох ухилянтів. Для організації схеми чоловіки вдали, що супроводжують траурний кортеж із загиблим військовим, повідомили у пресслужбі ДСНС у четвер, 26 грудня.

Оперативники Чопського прикордонного загону викрили двох мешканців Закарпатської області, які за 18 тис. доларів погодилися переправити через українсько-словацький кордон двох військовозобов’язаних чоловіків з Ужгорода. Перетнути кордон зловмисники планували у районі селища Княгиня в Ужгородському районі.

«Аби провезти “клієнтів” через контрольні пости, переправники вдалися до найбільш цинічного задуму. Вони вдали, що прямують у складі траурного кортежу, який супроводжував тіло загиблого воїна до місця поховання. Правопорушники навіть вивісили з вікна автомобіля, у якому везли порушників кордону, державний прапор», – повідомили у пресслужбі ДСНС.

Прикордонники дочекалися, як завершиться процесія, та затримали чоловіків. Зазначається, що під час затримання один з правопорушників намагався наїхати автомобілем на наряд ДПСУ. Чоловіків, яких обіцяли провезти через кордон, переправники викинули з авто на ходу та наказали тікати.

Усіх чотирьох чоловіків затримали та повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через держкордон) та притягнули до відповідальності за ст. 185-10 КУпАП (непокора розпорядженням військових чи прикордонників).