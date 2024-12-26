Затриманих доставили до прикордонного підрозділу і склали на них протоколи

Групу чоловіків у маскувальних костюмах на гірському схилі поблизу українсько-румунського кордону вивили військовослужбовці відділу «Селятин» Чернівецького прикордонного загону. Порушниками кордону виявилися четверо мешканців Запорізької області, на них склали адмінпротоколи.

Як повідомили у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби 26 грудня, екіпіровані чоловіки у маскувальних костюмах з наплічниками прямували гірською дорогою до кордону з Румунією. Ухилянтами виявились четверо жителів Запорізької області, віком 21, 23, 39 та 44 роки.

«До екстремальної подорожі у горах чоловіки ретельно підготувались, подбавши про їжу, воду, теплі речі, засоби маскування та пересування засніженими ділянками. Однак це не допомогло їм уникнути зустрічі з прикордонниками, котрі вчасно виявили та зупинили псевдотуристів», – розповіли в ДПСУ.

Затриманих доставили до підрозділу і склали на них протоколи за спробу незаконного перетину державного кордону України.