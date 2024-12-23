Зловмиснику загрожєу до 9 років в'язниці

Співробітники Чернівецького прикордонного загону спільно з працівниками СБУ та поліції викрили та затримали організатора незаконного каналу переправлення ухилянтів за кордон. Під час обшуків в чоловіка виявили великий арсенал вогнепальної зброї та вибухівки. Щоб переправляти чоловіків призовного віку зловмисник також використовував різну форму правоохоронних спецслужб.

На слід організатора незаконної схеми вдалося вийти співробітникам прикордонного загону під час того, як вони затримали трьох чоловіків, які намагалися перетнути кордон і потрапити до Румунії. Їх виявили на ділянці відділу «Порубне». Троє громадян України під час спілкування з прикордонниками повідомили, що за нелегальні путівки до сусідньої країни кожен з них заплатив головному організатору протиправної схеми 10 тис. євро.

Самого організатора тоді затримати не вдалося. Однак нещодавно правоохоронцям вдалося вийти на слід зловмисника та встановити його місце знаходження, повідомили в Державній прикордонній службі України в понеділок, 23 грудня. Прикордонники спільно з поліцейськими та представниками військової контррозвідки СБУ Затримали чоловіка та провели обшук в його помешканні.

В результаті правоохоронці виявили та вилучили 2 карабіни з магазинами, 570 набоїв до них, 2 пістолети з магазинами та близько 300 набоїв до них. Також вилучено 4 гранати РГД-5, 1 гранату Ф-1, димову гранату, 7 запалів до гранат та 7 ініціаторів підриву, 6 ліній для дистанційного електричного підриву вибухових пристроїв, радіостанцію, 2 БПЛА, пакет з речовиною зеленого кольору рослинного походження, грошові кошти. Крім цього, правопорушник мав спеціальне обмундирування зі знаками розрізнення Національної поліції та СБУ та підроблені посвідчення, які використовував для доставки своїх «клієнтів» до прикордоння. На додачу правоохоронці вилучили 2 автомобілі, які також використовувалися в протиправних схемах.

Правоохоронці оголосили зловмиснику про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (Незаконне переправлення осіб за кордон). До ЄРДР внесені відомості за ч. 1 ст. 263 КК України (Незаконне виготовлення, продаж вогнепальної зброї). Затриманому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 мільйона гривень. Йому загрожує до 9 років позбавлення волі та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.