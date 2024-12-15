На Рівненщині чоловік з автомата вистрілив у натовп. Внаслідок стрілянини четверо парубків госпіталізували до лікарні. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Подія трапилась в ніч на неділю, 15 грудня, близько 01:00 у селі Великі Селища Рівненського району. Як з’ясували правоохоронці, між двома компаніями виник конфлікт. Під час сварки один з чоловіків кілька разів вистрілив з автомата по парубках з іншої компанії.

«У результаті протиправних дій вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має», – повідомили правоохоронці.

Стрілок одразу втік з місця події, однак поліцейські розшукали його протягом кількох годин. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом замаху на умисне вбивство кількох людей. Зазначимо, що правоохоронці не уточнили, чи перебували учасники конфлікту у тверезому стані.

Нагадаємо, 14 листопада колишній військовий влаштував стрілянину біля будівлі Хустського РТЦК після того, як йому відмовили у мобілізації. Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.