Танкер «Волгонефть 212» сів на мілину біля Керченської протоки, 15 грудня 2024 рік

Біля Керченської протоки тонуть два російські танкери «Волгонефть-212» і «Волгонефть-239», які перевозили нафтопродукти, зокрема мазут. Судна почали іти під воду начебто внаслідок переламу корпусу через високі хвилі у морі, повідомили російські пропагандистські ЗМІ та Telegram-канали в неділю, 15 грудня.

Спочатку росіяни заявили, що хвилі розламали навпіл російський танкер «Волгонефть-212», після чого за годину з’явилось повідомлення про пошкодження – «Волгонефть-239». Росіяни направили рятувальний катер в бік «Волгонєфті-239». За даними рятувальників, екіпаж чекав на палубах суден, що тонуть, близько чотирьох годин.

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Як повідомила моніторингова група Telegram-каналу «Кримський вітер», російський танкер «Волгонефть-212» востаннє вмикав систему ідентифікації AIS в Азовському морі біля берегів Таманського півострова 3 грудня.

Останнє зафіксоване місце перебування російського танкера «Волгонефть-212» станом на 3 грудня (Фото Telegram-каналу «Кримський вітер»)

«Того дня танкер брав участь у так званому “бісівському хороводі”, який відображається під час увімкнення потужного джерела РЕБ неподалік, унаслідок чого реальне місце розташування суден спотворюється», – ідеться в повідомленні.

Російське Міністерство надзвичайних ситуацій підтвердило, що в Керченській протоці тонуть два російські танкери типу «Волгонефть» із нафтопродуктами. За інформацією відомства, на борту «Волгонефть-212» перебувають 13 членів екіпажу, на борту «Волгонефть-239» – 14.

Згодом російське МНС заявило, що танкер «Волгонефть-212», який зазнав сильних пошкоджень, сів на мілину. Танкер «Волгонефть-239» наразі ліг у дрейф. Рятувальники допомогли вісьмом членам екіпажу «Волгонефть-212», ще п'ятеро залишаються у воді.

Доповнено о 15:40. Російське МНС повідомило, що рятувальники евакуювали всіх 13 моряків з танкера «Волгонефть-212». Ще одна член екіпажу загинув.

Варто зазначити, що обидва танкери збудовані понад 50 років тому. «Волгонефть-212» спустили на воду 1969 року, а «Волгонефть-239» – 1973 року. Обидва танкери належать до річкових суден. Вантажопідйомність обох танкерів становить майже 5000 тонн кожен.