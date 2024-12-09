Унаслідок атаки окупанти втратили кількох своїх військових

У ніч на 6 грудня морські дрони Служби безпеки України атакували російські вертольоти, літаки та патрульні катери, які намагались перехопити дрони в Керченській бухті. Результат роботи водних дронів Sea Baby опублікували в Telеgram-каналі СБУ в понеділок, 9 грудня.

«Російські пілоти вважали себе мисливцями й розраховували на легке полювання, але саме вони стали здобиччю, бо морські дрони відкрили вогонь у відповідь. На новітніх Sea Baby були встановлені крупнокаліберні кулемети із балістичними програмами автоматичного наведення та автозахоплення цілей», – зазначили в СБУ.

У результаті спецоперації водних дронів російські вертольоти отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту. Серед росіян, які були на борту, є вбиті та поранені – про це свідчить перехоплений російський радіообмін.

Окрім цього, дрони СБУ вразили баржу, яка перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, який російські загарбники марно намагаються відремонтувати після минулих підривів української спецслужби, зауважили у відомстві.



Служба безпеки України повідомила, що саме ці водні дрони були виготовлені за гроші громадян, які долучились до благодійних зборів на платформі UNITED24, monobank та його співзасновника Олега Гороховського. Також на морські дрони збирали волонтери Сергій Стерненко та Ігор Лаченков.

«Sea Baby – це наша багатоцільова платформа, на якій може розміщуватись різна зброя: як ракетні системи залпового вогню, так і дрони, що літають, та крупнокаліберні кулемети. Головне, що вона вкотре довела свою ефективність. Результатів нашої роботи насправді набагато більше, ніж ми можемо показати зараз, але всьому свій час», – прокоментували в 13 Головному управлінні Департаменту військової контррозвідки СБУ.

До слова, нещодавно бійці підрозділу ВМС України морськими дронами завдали ударів по системах спостереження росіян, які розміщувались на захоплених газових платформах біля узбережжя окупованого Криму.