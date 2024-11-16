СБУ показала кадри ліквідації російської піхотної колони

Спецпризначенці СБУ провели операцію зі знищення російського піхотного угруповання, яке готувалося штурмувати українські позиції на неназваному напрямку. За допомогою FPV-дронів бійці СБУ ліквідували росіян, повідомили у суботу, 16 листопада, у пресслужбі СБУ.

На оприлюдненому відео видно автомобілі окупантів, які рухаються дорогою – імовірно, для штурму позицій ЗСУ. СБУ показала кадри з ударних безпілотників, які уразили машини росіян.

«Це була справді ювелірна робота операторів FPV-дронів ЦСО “А” СБУ. Вони зупинили ворожу піхоту ще до того, як вона пішла на штурм позицій наших побратимів зі Збройних сил України», – повідомили у пресслужбі СБУ.

Які втрати росіяни понесли в результаті атаки дронів, спецпризначенці не уточнили. Також невідомо, де саме відбулася дронова атака на окупантів.

Нагадаємо, 10 листопада бійці ССО показали відео операції у тилу росіян на Курщині. На кадрах видно, як замасковані українській військовослужбовці захоплюють у полон окупантів, які ховалися у підземних бліндажах.