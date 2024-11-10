Момент захоплення росіянина у підземному бліндажі у полон

У Курській області Росії українській військовослужбовці Сил спеціальних операцій провели успішний захід у тил окупантів, ліквідувавши понад десяток солдатів та захопивши полонених. Перебіг операції у неділю, 10 листопада, показали у пресслужбі ССО.

«У результаті успішних дій в тилу ворога, воїни ССО знищили 14 окупантів та трьох захопили в полон», – повідомили у пресслужбі Сил спеціальних операцій.

На відео, оприлюдненому ССО, видно, як українські бійці в маскуванні просуваються крізь позиції російських солдатів, дають стрілецький бій та заходять у тил. Бійці зафільмували, як одного з росіян, який виходить з підземного бліндажа, захоплюють у полон, а ще одному, який був поранений, надали домедичну допомогу.

Нагадаємо, 6 листопада головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що на Курщині росіяни втратили вбитими та пораненими 20842 своїх солдатів, а також:

54 танки;

276 бойових броньованих машин;

107 гармат та мінометів;

п’ять реактивних систем залпового вогню (РСЗВ);

659 одиниць автомобільної техніки.

Станом на 5 листопада ЗСУ також взяли у полон 717 росіян.

Загалом росіяни зосередили на Курському напрямку близько 45 тис. військових, а також 15 тис. північнокорейських бійців. Раніше міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські війська вперше вступили в «маломасштабні зіткнення» з північнокорейськими військами у Курській області.