За даними Рустема Умєрова, кількість військ з КНДР, розгорнутих у Курську, може становити до 15 тис. бійців

Міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив, що українські війська вперше вступили в бій з північнокорейськими військами, які воюють на боці Росії. Він зазначив, що це були «маломасштабні зіткнення» у Курській області. Про це Рустем Умєров розповів в інтерв'ю південнокорейській телерадіокомпанії KBS у вівторок, 5 листопада.

Умеров сказав, що північнокорейських військових замаскували під бурятів і змішали з росіянами, тому, щоб підтвердити точну кількість їхніх втрат і військовополонених, треба провести процедури ідентифікації.

«Ми фіксуємо зіткнення з північнокорейськими військами, але ми вважаємо, що в найближчі тижні буде більша кількість бойових зіткнень, і ми продовжимо аналіз і перегляд відповідно», – заявив міністр оборони України.

За словами Рустема Умерова, очікується, що на Курському фронті протяжністю близько 1500 км розгорнуть п'ять батальйонів по 3000 військовослужбовців кожен. Таким чином загальна чисельність залучених до війни військ з КНДР становитиме 15 тис. солдатів. Їх повноцінно залучать до участі в бойових діях після завершення навчань протягом кількох наступних тижнів.

Нагадаємо, 2 листопада українська розвідка повідомила про перебування понад 7000 північнокорейських солдатів біля кордону України. Солдатів перекинули за допомогою 28 військово-транспортних повітряних бортів з Приморського краю Росії та надали їм обладнання для піхоти.

Раніше, 23 жовтня, розвідка зафіксувала прибуття північнокорейських військовослужбовців на Курщину. Загалом, за даними ГУР, окупанти готують близько 12 тис. військових з КНДР, серед яких 500 офіцерів і три генерали.