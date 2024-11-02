Північнокорейські солдати користуватимуться російським озброєнням для піхоти

Росія надала підрозділам північнокорейських солдатів, які прибули для війни проти України, озброєння для піхотинців. Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки у суботу, 2 листопада.

За даними розвідки, наразі поблизу України перебуває понад 7000 солдатів з Північної Кореї, які отримали російське озброєння. Бійців перекинули за допомогою 28 військово-транспортних повітряних бортів з Приморського краю Росії та надали їм обладнання для піхоти.

Так, солдати з КНДР отримали:

60-мм міномети

автомати АК-12

кулемети Калашнікова (ПКМ та РПК)

снайперські гвинтівки СВД/СВЧ

протитанкові ракетні комплекси «Фєнікс»

ручні протитанкові гранатомети РПГ-7

«Також північним корейцям чи, як їх називають у російській окупаційній армії, “особливим бурятам” видали трохи приладів нічного бачення, тепловізорів, коліматорних прицілів та біноклів», – повідомили у пресслужбі ГУР.

Нагадаємо, українська розвідка зафіксувала прибуття північнокорейських військовослужбовців на Курщину раніше, 23 жовтня. Загалом, за даними ГУР, окупанти готують близько 12 тис. військових з КНДР, серед яких 500 офіцерів і три генерали.

Зазначимо, повідомлення про появу північнокорейських підрозділів на боці Росії з’явилися наприкінці вересня. Вже не початку жовтня ЗМІ повідомили про ліквідацію шістьох офіцерів з КНДР та дезертирство щонайменше 18 північнокорейських військових за 7 км від кордону з Україною.

22 жовтня президент Володимир Зеленський підтвердив підготовку Росією двох підрозділів, які складаються з військовослужбовців Північної Кореї. За його словами, окупанти можуть залучити на свою підтримку до двох бригад по 6000 людей. 29 жовтня прибуття північнокорейських військ у Курську область підтвердили у Пентагоні.