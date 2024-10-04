Шестеро північнокорейських офіцерів загинули внаслідок удару, ще троє отримали поранення

Внаслідок ракетної атаки, яка відбулася 3 жовтня та припала на територію під тимчасово окупованим Донецьком, загинули кілька десятків російських солдатів. Крім того, в результаті ракетного обстрілу загинули шестеро офіцерів з Північної Кореї, які прибули на переговори, повідомила низка українських медіа із посиланням на джерела в розвідці.

За даними Kyiv Post та «Інтерфакс-Україна», ракетний удар ліквідував щонайменше 20 російських військових. Співрозмовники ЗМІ підтвердили загибель шістьох північнокорейських офіцерів. Ще троє військовослужбовців з КНДР зазнали поранень.

Раніше російські пропагандистські канали повідомили про влучання на території російського полігону, куди прибула делегація з КНДР. У російських пабліках поширюють інформацію про те, що ракета прилетіла під час того, які росіяни демонстрували північним корейцям свою підготовку до штурмів.

Зазначимо, на момент публікації ні в Міноборони України, ні в російському міністерстві оборони ракетний обстріл не прокоментували.

Нагадаємо, у вересні 2023 року Центр протидії дезінформації повідомив про намір Росії завести на тимчасово окуповані території України робітників з Північної Кореї. Крім того, про плани відправити інженерні війська КНДР до України повідомили у червні 2024 року аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Тоді ж Пентагон повідомив, що буде відстежувати можливе переміщення військових КНДР до України. Втім, станом на літо цього року участі північнокорейських бійців у війні проти України не зафіксували.