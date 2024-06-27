КНДР щороку може отримувати від Росії до 115 млн доларів за відправку інженерних бригад в окуповану Україну

Північна Корея відправить військові будівельні та інженерні сили для участі у «відновлювальних роботах» на території окупованої Донецької області у липні. Про це йдеться у звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) за 26 червня.

«Пряма інженерна підтримка Північної Кореї може вивільнити російську бойову силу для операцій уздовж лінії фронту і допомогти Росії розширити військову інфраструктуру й оборонні укріплення на окупованій території України», – вважають аналітики.

В ISW наголошують, що поки не бачить повідомлень, які свідчили б про те, що військовослужбовці Північної Кореї мають намір брати участь у бойових діях в Україні. ISW зазначає, що Росія, схоже, має намір створити коаліцію дружніх держав з історично теплими зв'язками з Радянським Союзом, включаючи Північну Корею і В'єтнам, щоб сформувати основу альтернативного світового порядку.

Раніше південнокорейська телевізійна мережа TV Chosun, посилаючись на південнокорейського урядовця, повідомила, що північнокорейські військові мають 10 інженерних бригад. За підрахунками Chosun, Північна Корея може отримувати від Росії до 115 млн доларів щороку, якщо відправить три-чотири інженерні бригади в окуповану Україну.

До слова, у червні Південна Корея заявила, що не стане обмежувати себе у наданні допомоги Україні, зокрема військової, якщо Росія почне надавати КНДР високоточне озброєння. Це сталось після того, як 19 червня 2024 року президент Росії Владімір Путін і диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин підписали договір «про всеосяжне стратегічне партнерство», який зобов’язує країни співпрацювати в галузі оборони та військових технологій. Пізніше президент Росії Владімір Путін спробував применшити важливість угоди та можливість перебування північнокорейських військ в Україні.