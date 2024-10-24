На злагодження військових з КНДР Росія виділила кілька тижнів

Перші підрозділи військових з КНДР, які пройшли вишкіл на сході Росії, вже прибули в зону бойових дій. 23 жовтня військових зафіксували у Курській області Росії. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони в четвер, 24 жовтня.

За оцінками української розвідки, в Росію перекинули близько 12 тис. північнокорейських військових, серед них – 500 офіцерів, зокрема три генерали. Іноземних військових готують на п’яти військових полігонах на сході Росії:

полігон «Барановський» в місті Уссурійськ;

полігон «Донгуз» в місті Улан-Уде;

полігон «Єкатеринославський» в селі Єкатеринославка;

полігон №248 у селі Князе-Волконське;

полігон №249 у селі Сергіївка.

Зазначається, що прибулим в Росію солдатам з КНДР видають амуніцію, постіль, зимовий одяг та взуття, а також засоби гігієни. Зокрема вони одержуватимуть 50 м туалетного паперу та 300 грамів мила на місяць.

На злагодження військових з Північної Кореї виділили кілька тижнів. Відповідальним за контроль вишколу та адаптації військ КНДР призначили заступника міністра оборони РФ Юнус-Бека Євкурова.

Солдати КНДР у російсько-українській війні

На початку жовтня ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили про ліквідацію шістьох офіцерів з КНДР, які прибули на переговори з росіянами на полігон під тимчасово окупованим Донецьком. Унаслідок ракетного удару загинули щонайменше 20 російських солдатів, ще троє північнокорейських військових зазнали поранень.

15 жовтня ЗМІ повідомили про дезертирство 18 військовослужбовців з Північної Кореї, які перебували за 7 км від кордону з Україною. Того ж дня стало відомо, що росіяни формують так званий «особливий бурятський батальйон» на 3000 військових на базі 11-ї ОДШБр російської армії, який буде укомплектований громадянами КНДР.

Згодом голова ГУР Кирило Буданов зазначив, що Росія готує 11 тис. північнокорейських солдатів. 2600 із них кинуть у бої проти ЗСУ в Курській області. Перший кадровий склад буде готовий воювати в Україні вже 1 листопада.

У своєму зверненні 22 жовтня президент Володимир Зеленський розповів про підготовку Росією двох підрозділів, які складаються з військовослужбовців Північної Кореї. За його словами, окупанти можуть залучити на свою підтримку до двох бригад по 6000 людей.

Також керівник ГУР МО Кирило Буданов повідомив, що Росія передає Північній Кореї технології для ядерної зброї в обмін на солдатів та снаряди для війни в Україні. КНДР домовилася про розширення співпраці з Росією в червні 2024 року.

Журналісти Texty.org.ua відзначили, що починаючи з 2022 року економічне становище Північної Кореї, імовірно, покращало. Причиною може слугувати передача північнокорейської зброї та солдатів Росії для участі у війні проти України. Також, імовірно, що здобутий в Україні воєнний досвід КНДР схоче використати у війні проти Південної Кореї.