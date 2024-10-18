Північнокорейські солдати користуватимуться російським озброєнням

Майже 11 тис. піхотинців з Північної Кореї проходять підготовку в Росії для війни проти України. Перші солдати з КНДР будуть готові воювати вже в листопаді, повідомив у коментарі виданню War Zone очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За словами голови ГУР, північнокорейські військові проходять підготовку на сході Росії. Солдати навчаються користуватися російською технікою та боєприпасами, які будуть використовувати під час бойових дій.

Кирило Буданов заявив, що перший кадровий склад з 2600 військовослужбовців з КНДР вирушить на Курщину, де триває українська операція. Наразі ГУР не має інформації, куди направлять решту солдатів.

«Вони будуть готові (воювати в Україні – ред.) 1 листопада», – сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що приблизно 10 тис. солдатів з Північної Кореї готуються воювати на боці Росії проти України. За словами Зеленського, Північна Корея «фактично включилась» у війну проти України. Втім, повідомлення про північнокорейських військовослужбовців на фронті почали з’являтися наприкінці вересня – 12 жовтня The Washington Post із посиланням на джерела в українській розвідці повідомила, що Росіяни готують кілька тисяч військових з КНДР для відправки на війну в Україні.

Вже 4 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили про ліквідацію шістьох офіцерів з КНДР, які прибули на переговори з росіянами на полігон під тимчасово окупованим Донецьком. Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше 20 російських солдатів, ще троє північнокорейських військових зазнали поранень.

15 жовтня низка українських ЗМІ повідомила про дезертирство 18 військовослужбовців з Північної Кореї, які перебували за 7 км від кордону з Україною. Того ж дня ЗМІ повідомили, що росіяни формують так званий «особливий бурятський батальйон» на 3000 військових на базі 11-ї ОДШБр російської армії, який буде укомплектований громадянами КНДР.Припускається, що «особливий бурятський батальйон» може брати участь у боях поблизу Суджі та Курська.