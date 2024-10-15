Мотиви втечі солдатів з КНДР наразі невідомі, їх розшукують росіяни

На Курщині, поблизу українсько-російського кордону, втекли 18 військовослужбовців з КНДР, залучені до лав російської армії. Про це у вівторок, 15 жовтня, повідомило «Суспільне», а згодом низка українських ЗМІ із посиланням на джерела в українській розвідці.

Співрозмовник медіа повідомив, що втеча північнокорейських військових сталася за 7 км від українсько-російського кордону у Курській області, де триває операція ЗСУ. Мотиви втечі солдатів з КНДР наразі невідомі, дезертирів розшукують росіяни.

«Водночас цю інформацію російські загарбники намагаються приховати від свого вищого командування», – повідомило джерело «Суспільного».

До слова, раніше 15 жовтня низка ЗМІ з посиланням на співрозмовників у розвідці, повідомила, що росіяни формують так званий «особливий бурятський батальйон» на базі 11-ї ОДШБр російської армії. Укомплектувати формування планують громадянами Північної Кореї, залученими до війни проти України. За даними розвідки, орієнтовна кількість особового складу «бурятського батальйону» – 3000 військових.

Джерело «Суспільного» уточнило, що наразі триває процес забезпечення формування стрілецьким озброєнням та боєприпасами. Припускається, що «особливий бурятський батальйон» може брати участь у боях поблизу Суджі та Курська.

Співпраця Росії та КНДР у війні проти України

На початку 2024 року Офіс Генпрокурора підтвердив застосування північнокорейських ракет проти України. За даними ГУР, станом на лютий 2024 року КНДР відправила до Росії 1,5 млн артснарядів, виготовлених у 1970-1980-х роках. У червні Південна Корея повідомила, що КНДР передала Росії близько 5 млн снарядів.

У вересні 2023 року Центр протидії дезінформації повідомив про намір Росії завести на тимчасово окуповані території України робітників з Північної Кореї. Крім того, про плани відправити інженерні війська КНДР до України повідомили у червні 2024 року аналітики Інституту вивчення війни.

Вже 4 жовтня ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили про ліквідацію шістьох офіцерів з КНДР, які прибули на переговори з росіянами на полігон під тимчасово окупованим Донецьком. Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше 20 російських солдатів, ще троє північнокорейських військових зазнали поранень.

12 жовтня The Washington Post із посиланням на джерела в українській розвідці повідомила, що Росіяни готують кілька тисяч військових з КНДР для відправки на війну в Україні – північнокорейських бійців тренують на території Росії, після чого їх можуть перекинути на фронт. 14 жовтня підготовку солдатів з КНДР прокоментував Володимир Зеленський, який заявив, що Північна Корея «фактично включилась» у війну проти України.