Росія готує північнокорейських військових для, ймовірно, війни в Україні

Кілька тисяч військовослужбовців з КНДР зараз проходять підготовку на території Росії, після чого можуть бути перекинуті в Україну. Це може статися до кінця поточного року. Про це виданню The Washington Post розповів представник української військової розвідки на умовах анонімності в суботу, 12 жовтня.

За словами чиновника, північнокорейські офіцери вже перебувають на окупованих Росією українських територіях для спостереження за російськими військами й вивчення поля бою. Проте українські військові ще не бачили жодного північнокорейського підрозділу, який би брав участь у бойових діях.

Представник української військової розвідки заявив, що наразі незрозуміло, на яких ділянках фронту будуть розгорнуті бойові підрозділи з КНДР, яких готують в Росії.

«Москва може використати їх у прикордонних регіонах Росії, звільнивши російські війська для участі у бойових діях в Україні. Це могло б мати значний вплив. Особливо, якщо ми говоримо про вивільнення резервів на території самої Російської Федерації», – припустив співрозмовник.

Раніше видання Kyiv Post із посиланням на джерела у воєнній розвідці, писало, що 3 жовтня українські війська завдали ракетного удару по території поблизу окупованого Донецька. Серед 20 загиблих солдатів нібито було шестеро офіцерів із Північної Кореї, які прибули на переговори з російськими колегами. Ще троє північнокорейських військовослужбовців зазнали поранень. Український військовий чиновник підтвердив в коментарі WP загибель офіцерів з КНДР 3 жовтня внаслідок ракетного удару. Чиновник також зазначив, що ті «не брали безпосередньої участі в бойових діях, але були військовослужбовцями, які вже були інтегровані в російські війська».

8 жовтня Андрій Коваленко, керівник українського Центру протидії дезінформації, що входить до складу Ради національної безпеки і оборони, повідомив, що Пхеньян вже відправив своїх військових в Україну. Переважно йдеться про військових інженерів, які здійснюють контроль за використанням північнокорейської зброї, і «деякі з них вже загинули».

Нагадаємо, у вересні 2023 року Центр протидії дезінформації повідомив про намір Росії завести на тимчасово окуповані території України робітників з Північної Кореї. Крім того, про плани відправити інженерні війська КНДР до України повідомили у червні 2024 року аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Роль КНДР у російсько-українській війні

У січні 2024 року генеральний прокурор Андрій Костін підтвердив, що Росія використовувала проти України ракети з Північної Кореї.

Сполучені Штати неодноразово заявляли, що Північна Корея відправляє до Росії велику кількість боєприпасів, зокрема артилерійських снарядів. Так у лютому українська розвідка повідомила, що Північна Корея відправила у РФ вже півтора мільйона артилерійських боєприпасів 1970 — 1980-х років виготовлення.

18 березня стало відомо, що КНДР відправила до Росії ще сім тис. контейнерів з боєприпасами та іншою військовою допомогою.

У червні лідер Північної Кореї Кім Чен Ин та російський диктатор Владімір Путін підписали угоду про всеохопне стратегічне партнерство, в якій Кім пообіцяв Путіну «повну підтримку» у війні проти України.