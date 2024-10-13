Президент наголосив на необхідності розвитку відносин з партнерами

Президент України Володимир Зеленський заявив про нарощування співробітництва між Росією та Північною Кореєю. Зокрема він відреагував на факт підготовки Росією кількох тисяч військовослужбовців з КНДР для ймовірного перекидання на війну в Україну. Про це ідеться у відеозверненні Володимира Зеленського, опублікованому 13 жовтня.

«Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта», – сказав президент.

Володимир Зеленський зауважив, що в таких умовах Україна потребує розвитку відносин з партнерами, зокрема йдеться про збільшення допомоги на фронті.

«Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни», – ідеться у заяві.

Справжній мир, за словами президента, може бути досягнутий лише завдяки силі. Тому увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами України й лідерами, підкреслив він.

Нагадаємо, 12 жовтня видання The Washington Post з посиланням на анонімні джерела в українській розвідці повідомило, що кілька тисяч військовослужбовців з КНДР зараз проходять підготовку на території Росії, після чого можуть бути перекинуті в Україну. Наразі незрозуміло, на яких ділянках фронту будуть розгорнуті бойові підрозділи з КНДР. На думку одного з джерел, Москва може використати корейців для введення бойових дій у прикордонних регіонах Росії.

Перед тим, 4 жовтня, стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по території поблизу окупованого Донецька. Серед 20 загиблих солдатів нібито було шестеро офіцерів із Північної Кореї, які прибули на переговори з російськими колегами. Ще троє північнокорейських військовослужбовців зазнали поранень. Український військовий чиновник зазначив, що ті «не брали безпосередньої участі в бойових діях, але були військовослужбовцями, які вже були інтегровані в російські війська».