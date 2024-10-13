Володимир Зеленський відреагував на втягування Росією у війну військових з КНДР
Президент зазначив, що справжній мир може бути досягнутий лише завдяки силі
Президент України Володимир Зеленський заявив про нарощування співробітництва між Росією та Північною Кореєю. Зокрема він відреагував на факт підготовки Росією кількох тисяч військовослужбовців з КНДР для ймовірного перекидання на війну в Україну. Про це ідеться у відеозверненні Володимира Зеленського, опублікованому 13 жовтня.
«Це вже не просто про передачу зброї. Це фактично про передачу людей з Північної Кореї до військових сил окупанта», – сказав президент.
Володимир Зеленський зауважив, що в таких умовах Україна потребує розвитку відносин з партнерами, зокрема йдеться про збільшення допомоги на фронті.
«Коли ми говоримо про більшу далекобійність для України та більш рішуче постачання для наших сил – це не просто перелік військових засобів. Це про збільшення тиску на агресора, який буде для Росії сильнішим, ніж вони можуть витримати. І це про недопущення більшої війни», – ідеться у заяві.
Справжній мир, за словами президента, може бути досягнутий лише завдяки силі. Тому увесь наступний тиждень буде присвячений роботі з партнерами України й лідерами, підкреслив він.
Нагадаємо, 12 жовтня видання The Washington Post з посиланням на анонімні джерела в українській розвідці повідомило, що кілька тисяч військовослужбовців з КНДР зараз проходять підготовку на території Росії, після чого можуть бути перекинуті в Україну. Наразі незрозуміло, на яких ділянках фронту будуть розгорнуті бойові підрозділи з КНДР. На думку одного з джерел, Москва може використати корейців для введення бойових дій у прикордонних регіонах Росії.
Перед тим, 4 жовтня, стало відомо, що українські війська завдали ракетного удару по території поблизу окупованого Донецька. Серед 20 загиблих солдатів нібито було шестеро офіцерів із Північної Кореї, які прибули на переговори з російськими колегами. Ще троє північнокорейських військовослужбовців зазнали поранень. Український військовий чиновник зазначив, що ті «не брали безпосередньої участі в бойових діях, але були військовослужбовцями, які вже були інтегровані в російські війська».