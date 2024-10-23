Росія передає Північній Кореї технології для ядерної зброї в обмін на солдатів та снаряди для війни в Україні. Про це 22 жовтня повідомив голова ГУР МО України Кирило Буданов в інтерв'ю The Economist.

Північна Корея домовилася про розширення співпраці з Росією в червні 2024 року. Того дня російський президент Володимир Путін та північнокорейський лідер Кім Чен Ин підписали у Пхеньяні договір про взаємодопомогу. За словами Буданова, у цьому документі були секретні положення – «російські гроші та ноу-хау в обмін на корейських чоловіків і ракети».

Тобто Росія допомагає КНДР обійти санкції та зміцнити свій ядерний потенціал, надаючи технології для тактичної ядерної зброї малої потужності та систем запуску підводних ракет. Тоді як взамін отримує ракети та особовий склад для війни в Україні.

Видання The Wall Street Journal 22 жовтня з посиланням на слова колишнього офіцера російської розвідки повідомляло, що близько тисячі північнокорейських солдатів вже проходить військове навчання на території Росії.

«Більшість північнокорейських солдатів зараз перебуває на безпечній відстані від лінії фронту. Їм показують, як російські війська розв'язують логістичні питання на передовій, а також вивчають принципи ведення війни з використанням безпілотників», – зазначило джерело.

Солдати КНДР у російсько-українській війні

На початку жовтня ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили про ліквідацію шістьох офіцерів з КНДР, які прибули на переговори з росіянами на полігон під тимчасово окупованим Донецьком. Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше 20 російських солдатів, ще троє північнокорейських військових зазнали поранень.

15 жовтня низка українських ЗМІ повідомила про дезертирство 18 військовослужбовців з Північної Кореї, які перебували за 7 км від кордону з Україною. Того ж дня ЗМІ повідомили, що росіяни формують так званий «особливий бурятський батальйон» на 3000 військових на базі 11-ї ОДШБр російської армії, який буде укомплектований громадянами КНДР.

Згодом голова ГУР Кирило Буданов зазначив, що Росія готує 11 тис. північнокорейських солдатів. 2600 із них кинуть у бої проти ЗСУ в Курській області. Перший кадровий склад буде готовий воювати в Україні вже 1 листопада.

У своєму зверненні 22 жовтня президент Володимир Зеленський розповів про підготовку Росією двох підрозділів, які складаються з військовослужбовців Північної Кореї. За його словами, окупанти можуть залучити на свою підтримку до двох бригад по 6000 людей.