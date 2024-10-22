Росіяни можуть кинути на фронт до двох бригад північнокорейських бійців

Президент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку Росією двох підрозділів, які складаються з військовослужбовців Північної Кореї. За його словами, окупанти можуть залучити на свою підтримку до двох бригад по 6000 людей.

У своєму зверненні 22 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що заслухав кілька доповідей головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. Також вони обговорили можливі перспективи на найближчий час.

«Зокрема, ми маємо інформацію про підготовку двох підрозділів із військових із Північної Кореї – може бути навіть дві бригади по 6000 людей», – заявив Володимир Зеленський.

Президент назвав залучення північнокорейських бійців до російсько-української війни «викликом» та заявив, що Україна «знає, як на цей виклик відповісти».

«І важливо, щоб від цього виклику не ховались і партнери. Всі партнери», – наголосив президент.

Зеленський додав, що якщо КНДР може втручатися у війну в Європі, то тиск на диктаторський режим Кім Чен Ина є недостатнім. Президент підсумував, що Україна очікує на жорстку та предметну реакцію світу, «бажано, не тільки словами».

Бійці з КНДР у російсько-українській війні

13 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що на боці Росії готуються воювати приблизно 10 тис. північнокорейських солдатів. Він заявив, що Північна Корея «фактично включилась» у війну проти України. Раніше, до офіційних заяв, вже з’являлися повідомлення у ЗМІ про солдатів з КНДР на фронті.

Зокрема, на початку жовтня ЗМІ з посиланням на джерела у розвідці повідомили про ліквідацію шістьох офіцерів з КНДР, які прибули на переговори з росіянами на полігон під тимчасово окупованим Донецьком. Внаслідок ракетного удару загинули щонайменше 20 російських солдатів, ще троє північнокорейських військових зазнали поранень.

15 жовтня низка українських ЗМІ повідомила про дезертирство 18 військовослужбовців з Північної Кореї, які перебували за 7 км від кордону з Україною. Того ж дня ЗМІ повідомили, що росіяни формують так званий «особливий бурятський батальйон» на 3000 військових на базі 11-ї ОДШБр російської армії, який буде укомплектований громадянами КНДР.Припускається, що «особливий бурятський батальйон» може брати участь у боях поблизу Суджі та Курська.

18 жовтня голова ГУР Кирило Буданов повідомив, що Росія готує 11 тис. північнокорейських солдатів. 2600 із них кинуть у бої проти ЗСУ в Курській області. За словами очільника української розвідки, перший кадровий склад солдатів з КНДР, який буде користуватися російським озброєнням, буде готовий воювати в Україні вже 1 листопада.

Зазначимо, тоді Південна Корея повідомила про перекидання чотирьох бригад та підрозділів спецпризначення до 12 тис. військових з КНДР. Втім, в українській розвідці спростували цю інформацію, заявивши, що йдеться про 11 тис. піхотинців.