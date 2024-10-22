Починаючи з 2022 року економічна ситуація в Північній Кореї, імовірно, почала змінюватися на краще. Причиною може слугувати участь КНДР у збройній агресії Росії проти України. Про покращення економіки Пхеньяну свідчать супутникові знімки нічного освітлення від VIIRS, які проаналізував сайт Texty.org.ua.

Журналісти пояснюють, що знімки нічного освітлення у світі широко використовують для оцінки економіки різних країн. Рівень урбанізації, економічну активність та розвиток інфраструктури можна пояснити ступенем яскравості нічного освітлення тієї чи тієї країни. На відміну від Південної Кореї КНДР завжди була «темною плямою на карті світу», про що неодноразово писали західні ЗМІ. У глобальному сенсі Північна Корея досі є тією «темною плямою», утім за останні роки кількість нічних вогнів у державі-диктатурі помітно зросла.

«На карті нижче блакитним кольором позначено освітлення, яке фіксується у 2024 році, проте якого не було в березні 2022 року. Зокрема, побільшало освітлення біля порту Чхонджин, який не раз фігурував у розслідуваннях про постачання зброї», – зауважують аналітики.

Нічне освітлення КНДР у 2024 році, якого не було в березні 2022 року (Візуалізація Texty.org.ua)

Як відомо, Північна Корея більш як два роки постачає Росії снаряди, ракети та іншу військову продукцію. Перші повідомлення про постачання до Росії снарядів із Північної Кореї зʼявилися у вересні 2022 року. Тоді американська газета The New York Times із посиланням на розвідку США писала, що Росія купує в КНДР мільйони артилерійських снарядів.

«У жовтні 2023 року офіційний Вашингтон підтвердив постачання зброї з КНДР і заявив, що тільки за останні кілька тижнів Північна Корея відправила до Росії понад 1000 контейнерів із вантажем військового призначення. На початку 2024 року США підтвердили, що КНДР постачає РФ ще й балістичні ракети. У жовтні 2024 року розвідка Південної Кореї повідомила, що близько 12 тис. військових із КНДР проходить навчання в Росії й готується до відправки на фронт», – ідеться в матеріалі.

Texty.org.ua також показали нічне освітлення, яке було в Україні в березні 2021 року, проте якого не було в березні 2024 року.

Нічне освітлення України у березні 2022 року, якого не було в березні 2024 року (Візуалізація Texty.org.ua)

Texty.org.ua наголошують, що Росія та Північна Корея співпрацюють на взаємовигідних умовах. Так, північнокорейська зброя перекриває нестачу власного виробництва у РФ, а солдати з КНДР допоможуть відтермінувати загальну мобілізацію серед російського населення. А для Північної Кореї підтримка війни в Україні є чудовою можливістю заробити, оскільки країна десятиліттями перебувала під суворими санкціями в цілковитій економічній стагнації.

«Однак перехід до активної участі у війні також свідчить про бажання Кім Чен Ина мати навчену в реальних боях армію. Тож цілком імовірно, що КНДР планує використати цей досвід проти свого головного ворога. Квола реакція демократичного світу на витівки божевільних диктаторів лише підігріває їхній апетит до воєнних конфліктів», – констатують журналісти.

До слова, 21 жовтня глава МЗС Литви Ґабріелюс Ландсберґіс закликав європейські країни розгорнути свої війська в Україні. Заява дипломата з’явилась у відповідь на те, що тисячі північнокорейських солдатів можуть незабаром приєднатися до російської армії, щоб воювати в Україні.