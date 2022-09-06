Росія купує снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї. За оцінками уряду США, такі дії країни-агресорки можуть бути ознакою ефективності санкцій проти РФ. Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників і розсекречені дані американської розвідки, повідомляє «Бабель».

«Угода Москви з Пхеньяном вказує на розпач Кремля. Санкції за війну проти України серйозно обмежили ланцюжки постачань і змусили РФ звертатися за допомогою до країн-ізгоїв, таких як КНДР або Іран», – заявив журналістам американський урядовець.

Зазначається, що у журналістів поки немає точних даних про озброєння, яке закуповує Росія, але, за їхньою інформацією, ідеться про мільйони снарядів.

У серпні цього року стало відомо, що Іран продав Росії бойові безпілотники Mohajer-6 і Shahed для війни проти України. ЗМІ писали, що після тестів російські військові залишилися «незадоволені» дронами, оскільки деякі безпілотники виявилися непридатними до використання.

Нагадаємо, що у липні Україна розірвала відносини з КНДР через визнання «ЛНР» і «ДНР».