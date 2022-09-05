Падіння економіки прискориться у 2023 році, а до довоєнного рівня вона може повернутися наприкінці десятиліття

Агентство Bloomberg отримало у своє розпорядження копію закритої доповіді для керівництва держави-терориста Росії, яка описує реальний стан справ у російській економіці. У ній йдеться про те, що Росія може зіткнутися з більш тривалою та глибокою рецесією у міру посилення впливу санкцій США та Європи. Найбільший удар припаде на галузі, на які роками спиралася економіка РФ, пише NV.ua.

Доповідь була підготовлена для закритого засідання керівництва держави-терориста 30 серпня. Чиновники, знайомі із її обговоренням, підтвердили аутентичність документа.

Як зазначає Bloomberg, документ став результатом багатомісячної роботи фахівців з оцінки справжнього впливу економічної ізоляції Росії через вторгнення в Україну, і він демонструє куди «похмурішу картину», ніж офіційні заяви.

Два з трьох сценаріїв у звіті показують, що падіння економіки прискориться у 2023 році, а до довоєнного рівня вона повернеться лише наприкінці десятиліття чи навіть пізніше.

«Інерційний» сценарій прогнозує падіння економіки РФ у 2023 році на 8,3% порівняно з 2021 роком та на 6% у 2024 році. Натомість «Стресовий» сценарій передбачає падіння ВВП на 11% у 2023-му та на 11,9% у 2024-му роках порівняно з 2021-м.

Усі сценарії передбачають посилення тиску санкцій, до яких, ймовірно, приєднається дедалі більше країн. У доповіді йдеться, що різка відмова Європи від російських нафти та газу вдарить і на здатність Кремля забезпечувати внутрішній ринок.

Крім санкцій, які вже охоплюють близько чверті російського імпорту та експорту, у звіті докладно описано, як Росія стикається з «блокадою», яка «зачепила практично всі види транспорту».

Тиск на економіку РФ посилюють технологічні та фінансові обмеження. За оцінками звіту, до 200 тис. IT-фахівців можуть залишити країну до 2025 року.

У доповіді йдеться, що впродовж наступних року-двох Росію очікує «зниження обсягів виробництва у низці орієнтованих на експорт секторів»: від нафти та газу до металургійної, хімічної продукції та експорту деревини.

У секторальному розрізі широту впливу санкцій видно найповніше:

Сільське господарство: 99% виробництва птиці та 30% виробництва молочної худоби залежать від імпорту. Насіння для основних продуктів, таких як цукрові буряки та картопля, корми для риб та амінокислоти критично залежать від імпорту.

Авіація: 95% пасажиропотоку припадає на літаки іноземного виробництва, а відсутність доступу до імпортних запчастин призведе до скорочення флоту в міру їхнього виходу з експлуатації.

Машинобудування: в РФ лише 30% верстатів вироблені в самій Росії, місцева промисловість не в змозі задовольнити зростаючий попит на обладнання.

Фармацевтика: близько 80% російського виробництва залежить від імпортної сировини.

Транспорт: обмеження ЄС потроїли вартість автомобільних перевезень.

Зв’язок та IT: вже до 2022 року телекомунікаційний сектор РФ відстане від світових лідерів на п’ять років, а до 2025 року почнеться дефіцит SIM-карток.

Повне припинення постачання газу до Європи (головний експортний ринок Росії) може обійтися в 6,6 млрд доларів США на рік у вигляді недоотриманих податкових надходжень. Повністю компенсувати втрачені ринки новими експортними напрямками не вдасться навіть у середньостроковій перспективі..

Видобуток вуглеводнів доведеться скоротити, що поставить під загрозу мету Кремля щодо розширення внутрішнього ринку газу, а відсутність технологій, необхідних для будівництва заводів із виробництва СПГ, названо критичною. Плани Європи щодо припинення імпорту російських нафтопродуктів (55% експорту у 2021 році) також можуть призвести до різкого скорочення виробництва, внаслідок чого на внутрішньому ринку утвориться дефіцит палива.

Крім того, у звіті сказано, що російські металурги через санкції втрачатимуть 5,7 млрд доларів на рік.

Автори доповіді попереджають, що якщо світова економіка скотиться в рецесію, Росія зіткнеться з подальшим скороченням експорту, а попит на її продукцію зникне в першу чергу. Це спровокує падіння рубля та сплеск інфляції.

З боку імпорту «основний короткостроковий ризик – це призупинення виробництва через брак імпортної сировини та комплектуючих». У довгостроковій перспективі неможливість ремонту імпортного обладнання може назавжди обмежити економічне зростання.

Альтернативних постачальників для деяких найважливіших імпортних товарів просто немає, навіть у сільськогосподарському секторі, де Кремль рекламує свої зусилля щодо заміщення іноземних постачань, залежність від зовнішніх факторів може змусити росіян скоротити споживання харчів.

У звіті наголошується, що обмежений на доступ до західних технологій призведе до того, що РФ відстане від існуючих стандартів на одне-два покоління, оскільки буде змушена покладатися на менш просунуті альтернативи з Китаю та Південно-Східної Азії.