Наявність візи не гарантуватиме громадянам країни-агресора РФ в'їзд на територію Євросоюзу. Про це заявив глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель під час виступу на міжпарламентській конференції з питань спільної зовнішньої політики ЄС, пише «Суспільне».

«Те, що я маю візу, не означає, що маю право на в'їзд до тієї чи іншої країни. Можливо, людину не пропустять навіть із візою. Наприклад, у США з візою ви можете дістати відмову на в'їзд із тієї чи іншої причини. Те саме стосується і Європи», – сказав Боррель.

За його словами, російські туристи мають проходити контроль на кордонах.

Водночас Боррель зазначив, що ЄС не має наміру повністю забороняти видавання віз росіянам, оскільки «не має відгороджувати себе від громадянського суспільства».

Зазначимо, що країни східної Європи, включно з Чехією та Польщею, а також країни Балтії в односторонньому порядку вже припинили видавати росіянам туристичні візи, а також заявили про намір не пускати на свою територію росіян з візами, отриманими в інших країнах ЄС.

На зустрічі у Празі 31 серпня міністри закордонних справ країн Європейського союзу досягли згоди щодо повного зупинення спрощеної процедури видавання віз росіянам, яка діяла з середини 2000-х рр. Проти повної заборони на видавання віз російським туристам виступають Німеччина, Франція, Угорщина, Кіпр та Греція.

Наразі візові обмеження діють лише щодо громадян РФ, яких занесено до санкційних списків. Проте через агресію проти України в Європі обговорюють можливість розширити обмеження на всіх росіян.