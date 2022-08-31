У ЄС досягли компромісу щодо візових обмежень для росіян

Голови МЗС країн Європейського Союзу вирішили розірвати угоду про спрощений візовий режим із Росією. Про це у середу, 31 серпня, пишуть російські ЗМІ з посиланням на голову МЗС Угорщини Петера Сійярто.

Цей режим, зокрема, дозволяв росіянам отримувати шенгенські візи швидше та дешевше (по 35 євро замість 80) та передбачав широку видачу багаторазових віз.

Цікаво, що російські пропагандистські ЗМІ у традиційній для себе манері вже встигли подати заяву угорського міністра як перемогу, вказуючи на те, що в Євросоюзі не змогли погодити заборону на видачу віз, на чому, зокрема наполягала Україна та низка інших держав. Однак, на практиці сьогоднішнє рішення означає, що відтепер процедура оформлення для росіян триватиме довше і коштуватиме дорожче.

Зауважимо, що імовірно, мова може іти і проте, що для росіян скасують багаторазові шенгенські візи, які вони отримували для поїздок у Європу. Тобто, для кожної наступної поїздки їм доведеться проходити усю бюрократичну процедуру заново. Водночас остаточний перелік обмежень, погоджений головами МЗС країн ЄС, як очікується, буде відомий через декілька днів.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель згодом підтвердив слова голови МЗС Угорщини.

«Ми вважаємо, що потрібно зробити більше. І тому ми домовилися політично. Це не юридичний текст, а політична домовленість. Ми погодилися, що дещо потрібно зробити. Це повне призупинення Європейським Союзом Угоди про спрощення візового режиму з Росією. До цього часу вона була частково припинена для деяких груп людей», – заявив він.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.



We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) August 31, 2022

Україна наполягала на повній забороні видачі віз росіянам. Зокрема, президент Володимир Зеленський наголошував, що громадяни Росії несуть відповідальність за дії влади, яка розвʼязала війну за знищення українців. Ідею візового бану вже підтримали Фінляндія, Естонія, Литва, Латвія, Чехія, Польща. Останні дві країни самостійно припинили видачу віз росіянам у відповідь на агресію РФ. Фінляндія вирішила з вересня скоротити видачу віз росіянам на 90%.

Водночас як повідомляє Financial Times, Польща, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія попередили Єврокомісію, що запровадять візові обмеження для росіян, незалежно від спільного рішення ЄС.

«Поки таких заходів не буде вжито на рівні ЄС, ми розглянемо можливість запровадження тимчасових заходів на національному рівні для розв'язання проблем громадської безпеки, пов'язаних зі збільшенням припливу російських громадян через наші кордони», – йдеться у спільній заяві держав.

Країни також вимагають від Єврокомісії, аби вона ініціювала візові заходи, що рішуче скоротять потік російських громадян, які прибувають до Європейського союзу та шенгенської зони.

Деякі інші країни ЄС, наприклад, Португалія, Угорщина, Німеччина і Франція висловилися проти такого заходу. Вони наполягають на тому, щоб громадяни Росії, які не мають відношення до влади, змогли й надалі отримувати можливість в'їжджати на територію ЄС. Ідею заборонити видачу віз росіянам не підтримав і верховний представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

Західні медіа писали, що в ЄС як компромісний варіант можуть розглянути не повну заборону на туристичні візи, але скасування угоди про спрощений візовий режим між ЄС і Росією, що діє з 2007 року.

Угода 2006 року між ЄС та Росією вже була частково скасована у лютому. Через два дні після початку війни Рада ЄС скасувала спрощений візовий режим для російських дипломатів, членів офіційних делегацій, бізнесменів та парламентарів.

У травні президент Росії та воєнний злочинець Владімір Путін підписав указ про позбавлення аналогічних привілеїв громадян ЄС та низки європейських країн, які не входять до Євросоюзу, зазначає ВВС.

В Асоціації туроператорів Росії заявляли, що у випадку ухвалення рішення про розірвання угоди про спрощений візовий режим, туристичні шенгенські візи росіянам не перестануть видавати. Однак процес їхнього отримання буде довшим, країни частіше відмовлятимуть у них, а сама віза буде дорожчою майже вдвічі (розмір збору піднімуть з 35 євро до загального стандарту - 80 євро).