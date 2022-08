Голови МЗС країн Європейського Союзу вирішили розірвати угоду про спрощений візовий режим із Росією. Про це у середу, 31 серпня, пишуть російські ЗМІ з посиланням на голову МЗС Угорщини Петера Сійярто.

Цей режим, зокрема, дозволяв росіянам отримувати шенгенські візи швидше та дешевше (по 35 євро замість 80) та передбачав широку видачу багаторазових віз.

Цікаво, що російські пропагандистські ЗМІ у традиційній для себе манері вже встигли подати заяву угорського міністра як перемогу, вказуючи на те, що в Євросоюзі не змогли погодити заборону на видачу віз, на чому, зокрема наполягала Україна та низка інших держав. Однак, на практиці сьогоднішнє рішення означає, що відтепер процедура оформлення для росіян триватиме довше і коштуватиме дорожче.

Зауважимо, що імовірно, мова може іти і проте, що для росіян скасують багаторазові шенгенські візи, які вони отримували для поїздок у Європу. Тобто, для кожної наступної поїздки їм доведеться проходити усю бюрократичну процедуру заново. Водночас остаточний перелік обмежень, погоджений головами МЗС країн ЄС, як очікується, буде відомий через декілька днів.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель згодом підтвердив слова голови МЗС Угорщини.

«Ми вважаємо, що потрібно зробити більше. І тому ми домовилися політично. Це не юридичний текст, а політична домовленість. Ми погодилися, що дещо потрібно зробити. Це повне призупинення Європейським Союзом Угоди про спрощення візового режиму з Росією. До цього часу вона була частково припинена для деяких груп людей», – заявив він.

We have seen a substantial increase of border crossings from Russia into neighbouring states. This is becoming a security risk.



We therefore agree today with EU Foreign Ministers on Full Suspension of the EU-Russia visa facilitation agreement. pic.twitter.com/zdowgdOa8F