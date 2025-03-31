Щоб затримати водія, ввели операцію «Перехоплення», яка тривала усю ніч

На Закарпатті затримали 26-річного водія, який наїхав на патрульну поліцейську. Правоохороницю госпіталізували, за замах на її життя закарпатцеві загрожує довічне ув’язнення.

Як розповіли у поліції Закарпатської області 31 березня, інцидент стався вночі за два дні до цього у селищі Тересва Тячівського району. Патрульна поліція зупинила для перевірки BMW. Як виявилося, водій їхав без документів на право керування автомобілем та страхового полісу. Під час складання протоколу, 26-річний житель села Грушово раптово розпочав рух, збив поліцейську і втік.

Правоохоронці оприлюднили відео з місця події.

Потерпілу з переломом ноги та забоєм грудної клітини госпіталізували до лікарні, а щоб затримати водія, на території області ввели поліцейську операцію «Перехоплення», яка тривала усю ніч. Наступного дня закарпатця і його авто, покинуте у лісі, розшукали.

Нападника помістили до ізолятора тимчасового тримання. Правоохоронці кваліфікували його дії за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає від 9 до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі.