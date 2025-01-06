Чоловіків затримали за підтримки спецпідрозділу КОРД

Троє правоохоронців отримали численні травми внаслідок нападу п’ятьох ужгородців. Підозрюваних затримали, їм загрожує до 7 років ув’язнення.

Про інцидент, який стався за три дні до цього в Ужгороді, повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі у понеділок, 6 січня. П’ятеро мешканців міста, віком від 39 до 42 років, порушували громадський порядок, нецензурно лаялися і напали на трьох поліцейських.

«Чоловіки нанесли тілесні ушкодження потерпілим і втекли з місця події. Унаслідок нападу троє правоохоронців, віком 20, 25 та 27 років, отримали струс головного мозку, численні забої і травми», – розповіли у прокуратурі.

У поліції Закарпатської області зазначили, що затримали нападників за підтримки спецпідрозділу КОРД. Підозрюваних арештували без можливості внести заставу. За хуліганство ужгородцям загрожує до 7 років ув’язнення.