Обвинувачений провіз капітана поліції 20 метрів на капоті, скинув її на повороті і втік

Ужгородський міськрайонний суд визнав раніше судимого уродженця Харкова Іхтіандра Генгера винним у заподіянні правоохоронцеві легких тілесних ушкоджень. За наїзд на поліцейську водієві, який був за кермом під наркотиками, призначили 4 роки ув’язнення, проте реальний термін покарання замінили на 2 роки умовного.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 22 листопада, подія сталася ввечері 19 серпня 2024 року у дворі на вулиці Грушевського в Ужгороді. Поліцейський наряд помітив за кермом Audi водія у стані наркотичного сп’яніння. Капітан поліції підійшла до автівки, щоб перевірити документи обвинуваченого. Однак той різко зрушив з місця, провіз поліцейську близько 20 метрів на капоті, скинув її на повороті і втік.

Внаслідок наїзду працівниця поліції отримала забої ніг та частковий розрив зв’язок. Під час судового засідання Іхтіандр Генгер визнав свою вину, а потерпіла повідомила, що він відшкодував їй завдану шкоду. Також суд взяв до уваги те, що обвинувачений виховує 5 неповнолітніх дітей і бажає виправити свою поведінку.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Олена Голяна визнала водія винним у заподіянні правоохоронцеві легких тілесних ушкоджень і призначила йому 4 роки ув’язнення. Реальний термін покарання суд замінив на 2 роки умовного. На вирок можуть подати апеляцію.