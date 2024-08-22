За скоєне водіям загрожує до 5 років ув’язнення

Двох ужгородців взяли під варту за умисне нанесення тілесних ушкоджень правоохоронцям. Обидва водії наїхали на поліцейських у стані наркотичного сп’яніння. За скоєне їм загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 22 серпня, йдеться про інцидент на вулиці Шумній 17 серпня в Ужгороді. Тоді патрульні намагалися затримати водія Volkswagen Caddy, який порушив правила дорожнього руху.

Після зупинки чоловік почав агресивно поводитися, відмовляючись надати документи для перевірки, а згодом раптово завів двигун і рушив. Один із патрульних намагався спинити порушника, але той протягнув його на капоті авто близько 100 метрів. Працівник поліції отримав легкі тілесні ушкодження – забої різних частин тіла. Правоохоронці встановили, що водій Volkswagen був під наркотиками.

Другий випадок стався вранці 19 серпня на вул. Грушевського в Ужгороді. Водій «Audi» під впливом наркотиків наїхав на працівницю Нацполіції Закарпаття.

«Вона саме підійшла до авто для перевірки документів особи, однак чоловік різко розпочав їхати, зніс потерпілу та близько 20 метрів провіз її на капоті авто. Після цього різким рухом повернув транспортний засіб, скинув поліцейську та втік із місця інциденту. Медики діагностували у потерпілої забої та садна», – інформують правоохоронці і додають, що чоловік раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за незаконне придбання і зберігання метамфетаміну.

Обом водіям суд обрав запобіжні заходи – тримання під вартою з визначенням розміру застави. За умисне заподіяння тілесних ушкоджень працівнику правоохоронного органу у зв’язку з виконанням ним службових обов’язків ужгородцям загрожує обмеженням волі на строк до 5 років або ув’язнення на той самий строк.