Інцидент стався на вул. Шумна в Ужгороді

В Ужгороді водій у стані наркотичного сп’яніння провіз на капоті авто патрульного, який його зупинив. Про інцидент повідомили журналіст Віталій Глагола та патрульна поліція Закарпатської області в неділю, 18 серпня.

В поліції зазначили, що випадок трапився на вулиці Шумній, 17 серпня, близько 20-ї години. Патрульні помітили водія авто Volkswagen, який порушив ПДР. На вимогу поліції авто зупинилось, водій почав агресивно поводитися та відмовлявся надавати документи.

«Згодом під час спілкування керманич раптово завів авто та рушив. У цей час біля автомобіля стояв інспектор, якому під час руху зажало ногу дверцятами, внаслідок чого він вдарився головою та отримав численні легкі забої, але встиг зупинити авто ручним гальмом. Інший інспектор заблокував авто та затримав чоловіка», – розповідають правоохоронці.

На опублікованому журналістом Віталієм Глаголою відео можна побачити момент, як правоохоронці проводять затримання водія.

Увага! Відео містить нецензурну лексику

Після затримання, громадянину запропонували пройти огляд на стан наркотичного сп’яніння у лікаря-нарколога. Згодом медик підтвердив, що водій був у стані наркотичного сп‘яніння.

У поліції повідомили, що інспектор, якого протягнули на капоті, звернувся за допомогою в лікарню. У нього діагностували легкі тілесні ушкодження, забійні синці стегна, забій ліктьового суглоба та голови.

На порушника склали адмінпротоколи за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння), ч. 3 ст. 126 (керування транспортним засобом особою, стосовно якої встановлено тимчасове обмеження у праві керування) та ч. 1 ст. 122 (перевищення водіями транспортних засобів встановлених обмежень швидкості руху транспортних засобів більш як на двадцять кілометрів на годину) КУпАП. Окрім того, відкрито кримінальне провадження за опір працівнику правоохоронного органу.