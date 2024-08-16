П'яний водій віз пасажирів у самбірському напрямку

У п’ятницю вранці, 16 серпня, патрульні поліцейські зупинили у Львові п’яного водія обласної маршрутки «Львів – Сусолів», який перевозив пасажирів.

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, поліцейські зупинили пасажирський автобус міжміського сполучення за проїзд на червоний сигнал світлофора. За кермом перебував 32-річний водій. Під час спілкування із порушником, у нього помітили ознаки алкогольного спʼяніння. Перевірка на пристрої «Драгер» показала 0,36 проміле.

На водія склали протокол за керування у нетверезому стані та винесли постанову за порушення ПДР.

За даними ZAXID.NET, п’яний водій їхав за кермом автобуса самбірського напрямку «Львів – Сусолів». Автобуси цього маршруту курсують з АС «Західна». Обслуговує маршрут «Львівське АТП 14631».

Патрульні зазначили, що за сім місяців цього року на Львівщині з вини водіїв автобусів в ДТП травмувалося 37 людей та троє загинуло.