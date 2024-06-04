У результаті ДТП позашляховик та автобус отримали значні пошкодження

У понеділок увечері, 3 червня, на перехресті вул. Героїв Майдану та Стрийської у Львові п’яний 30-річний водій джипа Mercedes-Benz G-Class врізався в рейсовий автобус №18, який обслуговує комунальний перевізник АТП-1. Позашляховик 2023 року випуску зареєстрований на львівську будівельну фірму «Файв Адрес».

Як розповіли в патрульній поліції Львівщини, у 30-річного водія позашляховика Mercedes-Benz G-Class, який вчинив ДТП, патрульні виявили ознаки алкогольного спʼяніння. Перевірка на пристрої Драгер показала результат 2,89 проміле, що у понад 14 разів перевищує допустиму норму.

Водій позашляховика врізався в маршрутку

На порушника склали два протоколи – за скоєну ДТП та за керування транспортним засобом в стані спʼяніння. Як видно із оприлюднених очевидцями фото, із Mercedes-Benz дуже швидко зняли номерні знаки.

У Львівському АТП-1 розповіли, що винуватець ДТП погодився компенсувати вартість ремонту автобуса.

ZAXID.NET вдалося з’ясувати, що ДТП з автобусом вчинив Mercedes-Benz G-Class з номерним знаком ВС2925РТ. Автомобіль 2023 року випуску зареєстрований на львівську будівельну фірму «Файв Адрес», що підтверджують дані аналітичної системи YouControl. На популярному сервісі з продажу вживаних автомобілів Mercedes-Benz G-Class 2023 року випуску із дизельним двигуном коштує мінімум 165 тис. доларів або 6,7 млн грн.

Власниця фірми, адвокатка Ніна Заяць підтвердила, що саме Mercedes-Benz її фірми потрапив у ДТП і запевняє, що наразі з’ясовує, хто саме був за кермом.

«Авто оформлене на нашу фірму. За потреби її беруть різні працівники, водії, прораби. Я пробувала телефонувати людині, яка, як правило, їздить за кермом цього авто, ніхто не бере слухавку», – зазначила Ніна Заяць ZAXID.NET.

ТзОВ «Файв Адрес» зареєстроване у 2022 році на вул. Садовій, 2е у Львові. За цією ж адресою відома львівська будівельна компанія Resident Development будує однойменний житловий комплекс.